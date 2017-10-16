Бритник Спирс ужаснула фанатов, надев поверх колготок трусы

На днях знаменитая певица Бритни Спирс попала под шквал критики за странный наряд, в котором она появилась на одном из концертов.

В последнее время исполнительница не уставала радовать своих фанатов постройневшей фигурой, которую она смогла достичь благодаря физическим нагрузкам. Но вот в Лас-Вегасе Бритни выбрала странный наряд для своего выступления. Она надела ярко-красные трусы поверх колготок в сетку, вызвав недоумение своих фанатов.Поклонники обвинили ее в безвкусии и посоветовали в срочном порядке найти нового стилиста.