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Бритник Спирс ужаснула фанатов, надев поверх колготок трусы

Сегодня, 09:48
На днях знаменитая певица Бритни Спирс попала под шквал критики за странный наряд, в котором она появилась на одном из концертов.

Бритник Спирс ужаснула фанатов, надев поверх колготок трусы
В последнее время исполнительница не уставала радовать своих фанатов постройневшей фигурой, которую она смогла достичь благодаря физическим нагрузкам. Но вот в Лас-Вегасе Бритни выбрала странный наряд для своего выступления. Она надела ярко-красные трусы поверх колготок в сетку, вызвав недоумение своих фанатов.

Поклонники обвинили ее в безвкусии и посоветовали в срочном порядке найти нового стилиста.

Бритник Спирс ужаснула фанатов, надев поверх колготок трусы

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Ключевые слова: Бритни Спирс

Количество просмотров: 5 369
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, vistanews.ru

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