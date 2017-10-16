Поклонники обвинили ее в безвкусии и посоветовали в срочном порядке найти нового стилиста.
Бритник Спирс ужаснула фанатов, надев поверх колготок трусы
Сегодня, 09:48
На днях знаменитая певица Бритни Спирс попала под шквал критики за странный наряд, в котором она появилась на одном из концертов.
В последнее время исполнительница не уставала радовать своих фанатов постройневшей фигурой, которую она смогла достичь благодаря физическим нагрузкам. Но вот в Лас-Вегасе Бритни выбрала странный наряд для своего выступления. Она надела ярко-красные трусы поверх колготок в сетку, вызвав недоумение своих фанатов.
Поклонники обвинили ее в безвкусии и посоветовали в срочном порядке найти нового стилиста.
Поклонники обвинили ее в безвкусии и посоветовали в срочном порядке найти нового стилиста.
← Алисия Викандер и Майкл Фассбендер та... Бейонсе показала роскошную фигуру в о... →
Ключевые слова: Бритни Спирс
Количество просмотров: 5 369
Количество просмотров: 5 369
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, vistanews.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, vistanews.ru
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Джулия Робертс была замечена вместе с мужем, несмотря на информацию о разводе Летом поклонники знаменитой актрисы Джулии Робертс встревожились, узнав о семейных проблемах звезды.
Станислав Садальский отказался финансово помочь своим племянникам Актер Станислав Садальский часто попадает в скандалы своими категорическими высказываниями касательно громких событий в шоу-бизнесе.
Анна Седокова показала роскошную грудь на откровенной фотографии Известная певица Анна Седокова является многодетной мамой, но по праву считается одной из самых сексуальных женщин в российском шоу-бизнесе.
Нюшу заподозрили в увеличении губ Известная певица Нюша является активным пользователем Сети, она часто делится со своими подписчиками новостями из личной жизни.