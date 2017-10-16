Ольга Романовская не верит в правдивость передачи "Битва экстрасенсов"

Некоторое время назад Ольга решилась сходить на консультацию к победителю одного из сезонов телепроекта. Но была крайне возмущена тем, как прошел сеанс.«Оставив неприличную сумму и потратив полчаса на то, что сама рассказала по требованию экстрасенса многое о себе, я получила короткий и не очень хороший сеанс у слабенького психолога. Даже обладая информацией, человек составил совершенно «левый» рисунок моей жизни, при этом раскидывая какой-то пасьянс, именуемый раскладом, на стертых картах... Никаких талантов, показываемых в передаче, экстрасенс не проявил», - поведала исполнительница.Ольга решила не называть имени мага, чтобы не навлечь на себя критику недоброжелателей или же поклонников шоу.