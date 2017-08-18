Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро

Несмотря на то, что метро в самых разных странах часто подвергается критике по множеству причин, именно этот вид городского транспорта остается самым популярным. Даже среди звезд. Однако если российские знаменитости практически не удостаивают московский метрополитен своим вниманием, зарубежные звезды довольно часто пользуются метро.Прокатиться в нью-йоркской подземке, практически не привлекая к себе внимания, на днях удалось бывшей супруге Тома Круза Кэти Холмс. 38-летняя актриса выглядела как самая обычная пассажирка, поэтому кроме внимательного фотографа, осталась незамеченной соседями по вагону.