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Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро

Сегодня, 19:38
Актриса Кэти Холмс спустилась в нью-йоркскую подземку.

Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро
Несмотря на то, что метро в самых разных странах часто подвергается критике по множеству причин, именно этот вид городского транспорта остается самым популярным. Даже среди звезд. Однако если российские знаменитости практически не удостаивают московский метрополитен своим вниманием, зарубежные звезды довольно часто пользуются метро.

Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро


Прокатиться в нью-йоркской подземке, практически не привлекая к себе внимания, на днях удалось бывшей супруге Тома Круза Кэти Холмс. 38-летняя актриса выглядела как самая обычная пассажирка, поэтому кроме внимательного фотографа, осталась незамеченной соседями по вагону.

Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро


Кэти Холмс удивила поклонников поездкой в метро

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Ключевые слова: Кэти Холмс

Количество просмотров: 1 131
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, lady.day.az

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