Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком

Сегодня, 10:19
На днях всех шокировала внезапная кончина известного актера Дмитрия Марьянова.

Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком
Режиссер Алла Сурикова вспомнила о начале отношений актера со своей супругой Ксенией. По словам женщины, Дмитрий сильно изменился, когда в его жизни появилась Ксения.

Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком


"Я посмотрела на его жену и подумала о том, что в основном артисты его возраста женятся на длинноногих блондинках. Но Дима нашел женщину совсем другую – четкую, понимающую его, поющую. Дима говорил, что они много лет живут вместе. По крайней мере, девочка называла его папой и любила. Они были счастливы и влюблены друг в друга.

Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком


Если верить желтой прессе, то свое Дима отгулял, были у него какие-то загулы и выгулы, но обретение фундамента в виде семьи сделало его совершенно другим. И он так этому радовался и с такой артистичностью пел вместе с женой и дочкой! Это было так красиво, приятно и трогательно!" – делится Сурикова.

Напомним, что Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо во время отдыха на даче у друзей. Оказалось, что у него оторвался тромб, что и привело к смерти.

← Эвелина Бледанс считает возмутительн... Ольга Бузова зажгла в Барселоне →

Ключевые слова: Дмитрий Марьянов, Алла Сурикова

Количество просмотров: 5 499
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни
Виталий Гогунский винит друзей в проблемах с супругой
Дмитрий Соколов стал счастливым папой в пятый раз
Дима Билан выложил в сеть снимки с отдыха в Исландии
Самое популярное за неделю
Комментарии

Николай Басков обрадовал поклонников, передумав уходить со сцены На прошлой неделе поклонники известного певца Николая Баскова были огорчены заявлением исполнителя взять паузу.
Ольга Бузова зажгла в Барселоне В минувшие выходные известная телеведущая и певица Ольга Бузова улетела вместе со своей подругой в Испанию.
Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком На днях всех шокировала внезапная кончина известного актера Дмитрия Марьянова.
Эвелина Бледанс считает возмутительными слова Армена Джигарханяна о жене На днях стало известно о конфликте между супругами Арменом Джигарханяном и Виталиной. Мужчина назвал свою жену предательницей и воровкой.
Елена Малышева в пижаме была раскритикована своими фанатами Очередной выпуск программы "Жить здорово!" удивил фанатов телепередачи.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.