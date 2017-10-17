Дмитрий Марьянов после свадьбы стал другим человеком

Режиссер Алла Сурикова вспомнила о начале отношений актера со своей супругой Ксенией. По словам женщины, Дмитрий сильно изменился, когда в его жизни появилась Ксения."Я посмотрела на его жену и подумала о том, что в основном артисты его возраста женятся на длинноногих блондинках. Но Дима нашел женщину совсем другую – четкую, понимающую его, поющую. Дима говорил, что они много лет живут вместе. По крайней мере, девочка называла его папой и любила. Они были счастливы и влюблены друг в друга.Если верить желтой прессе, то свое Дима отгулял, были у него какие-то загулы и выгулы, но обретение фундамента в виде семьи сделало его совершенно другим. И он так этому радовался и с такой артистичностью пел вместе с женой и дочкой! Это было так красиво, приятно и трогательно!" – делится Сурикова.Напомним, что Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо во время отдыха на даче у друзей. Оказалось, что у него оторвался тромб, что и привело к смерти.