Ольга Бузова зажгла в Барселоне

Девушки отметили 12-летнюю годовщину своей дружбы, по традиции отправившись в этот день за границу.«12 лет назад мы договорились отметить десять лет дружбе в Париже, — признается Бузова. — Так и случилось. В 2015 году 14 октября мы оказались там. В прошлом году наш денек прошел скромно из-за определенных обстоятельств. Но тогда мы загадали другую страну и другой город. И в эти выходные оказались в Барселоне!»Ольга, как всегда, смогла притянуть на себя внимание всех прохожих, устроив зажигательные танцы в центре Каталонии. Конечно же, если бы это произошло в России, реакция общественности была бы совсем иной.