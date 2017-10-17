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Ольга Бузова зажгла в Барселоне

Сегодня, 10:31
В минувшие выходные известная телеведущая и певица Ольга Бузова улетела вместе со своей подругой в Испанию.

Ольга Бузова зажгла в Барселоне
Девушки отметили 12-летнюю годовщину своей дружбы, по традиции отправившись в этот день за границу.

Ольга Бузова зажгла в Барселоне


«12 лет назад мы договорились отметить десять лет дружбе в Париже, — признается Бузова. — Так и случилось. В 2015 году 14 октября мы оказались там. В прошлом году наш денек прошел скромно из-за определенных обстоятельств. Но тогда мы загадали другую страну и другой город. И в эти выходные оказались в Барселоне!»

Ольга Бузова зажгла в Барселоне


Ольга, как всегда, смогла притянуть на себя внимание всех прохожих, устроив зажигательные танцы в центре Каталонии. Конечно же, если бы это произошло в России, реакция общественности была бы совсем иной.

Ольга Бузова зажгла в Барселоне

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 067
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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