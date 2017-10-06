Бьорк поведала о домогательствах со стороны известного режиссера

Пока самые известные голливудские актрисы прервали многолетнее молчание и раскрыли истинные методы работы продюсера Харви Вайнштейна, одной из самых загадочных исполнительниц планеты тоже надоело молчать. Бьорк призналась, что во время съемок знаменитого фильма "Танцующая в темноте" до неё домогался режиссер ленты, скандальный датчанин Ларс фон Триер."Я понимала, что режиссеру позволено трогать и домогаться до актрис. На съемках так принято. Когда я отвергла режиссера, он разозлился и наказал меня, создав иллюзию для команды, что со мной сложно работать. Но я легко отпустила ситуацию и восстановилась спустя несколько лет. Уверена, что фильм, который он снял позднее, был основан на опыте со мной, ведь я первая смогла постоять за себя" - написала звезда в своём блоге. Триер известен крайне неоднозначными методами съемок и работой с актерами, а также своими громкими заявлениями, за одно из которых был пожизненно объявлен персоной нон грата на Каннском кинофестивале.