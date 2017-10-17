Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога

Сегодня, 16:04
Модель plus-size Эшли Грэм разоткровенничалась в свежем интервью.

Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога
Самая популярная модель с пышными формами в интервью к новой фотосессии рассказала об отношении к религии, а также об осознании себя и своей фигуры: "Пожалуй, я всегда была уверена в себе. Проблема была в том, что мой размер увеличился, потому что я не заботилась о своем теле. Не работала над ним, ела все, потому что относилась к категории plus-size, и потеряла контроль. Я возненавидела свое тело, но никогда не скрывала его при помощи одежды, так как всегда чувствовала себя сексуальной. Когда начала уважать себя, моя одежда изменилась".

Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога


Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога


Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога


"Когда снимаюсь в белье или участвую в фотосессии для Sports Illustrated, знаю, что мой пастор следит за мной в Instagram. Необходимо быть одним и тем же человеком и утром, когда встаешь с кровати, и вечером, когда ложишься спать… Я христианка, но с переездом в Нью-Йорк отошла от Бога. Поняла, что живу здесь и мне необходимо то, что будет держать меня на земле, иначе можно сойти с ума" - добавила Грэм.

Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога


Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога


Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога

← Бьорк поведала о домогательствах со с... Модель Натали Соболева стала украшени... →

Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 3 770
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, elle, sports illustrated

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Модель plus-size Эшли Грэм призналась в любви к Ким Кардашьян
Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм вновь шокирует сеть своими формами в откровенном фотосете
Plus-size модель Эшли Грэм позирует в новой коллекции свадебного нижнего белья
Самое популярное за неделю
Комментарии

Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ Модель Натали Соболева украсила страницы популярного мужского издания и стала девушкой месяца по версии журнала GQ.
Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога Модель plus-size Эшли Грэм разоткровенничалась в свежем интервью.
Бьорк поведала о домогательствах со стороны известного режиссера Певица Бьорк, на фоне грандиозного скандала с Харви Вайнштейном, рассказала о своей неприятной истории.
Николай Басков обрадовал поклонников, передумав уходить со сцены На прошлой неделе поклонники известного певца Николая Баскова были огорчены заявлением исполнителя взять паузу.
Ольга Бузова зажгла в Барселоне В минувшие выходные известная телеведущая и певица Ольга Бузова улетела вместе со своей подругой в Испанию.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.