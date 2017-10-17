"Когда снимаюсь в белье или участвую в фотосессии для Sports Illustrated, знаю, что мой пастор следит за мной в Instagram. Необходимо быть одним и тем же человеком и утром, когда встаешь с кровати, и вечером, когда ложишься спать… Я христианка, но с переездом в Нью-Йорк отошла от Бога. Поняла, что живу здесь и мне необходимо то, что будет держать меня на земле, иначе можно сойти с ума" - добавила Грэм.
Эшли Грэм неожиданно заговорила о вере в Бога
Сегодня, 16:04
Модель plus-size Эшли Грэм разоткровенничалась в свежем интервью.
Самая популярная модель с пышными формами в интервью к новой фотосессии рассказала об отношении к религии, а также об осознании себя и своей фигуры: "Пожалуй, я всегда была уверена в себе. Проблема была в том, что мой размер увеличился, потому что я не заботилась о своем теле. Не работала над ним, ела все, потому что относилась к категории plus-size, и потеряла контроль. Я возненавидела свое тело, но никогда не скрывала его при помощи одежды, так как всегда чувствовала себя сексуальной. Когда начала уважать себя, моя одежда изменилась".
"Когда снимаюсь в белье или участвую в фотосессии для Sports Illustrated, знаю, что мой пастор следит за мной в Instagram. Необходимо быть одним и тем же человеком и утром, когда встаешь с кровати, и вечером, когда ложишься спать… Я христианка, но с переездом в Нью-Йорк отошла от Бога. Поняла, что живу здесь и мне необходимо то, что будет держать меня на земле, иначе можно сойти с ума" - добавила Грэм.
"Когда снимаюсь в белье или участвую в фотосессии для Sports Illustrated, знаю, что мой пастор следит за мной в Instagram. Необходимо быть одним и тем же человеком и утром, когда встаешь с кровати, и вечером, когда ложишься спать… Я христианка, но с переездом в Нью-Йорк отошла от Бога. Поняла, что живу здесь и мне необходимо то, что будет держать меня на земле, иначе можно сойти с ума" - добавила Грэм.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 3 770
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, elle, sports illustrated
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Автор фото: instagram, elle, sports illustrated
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