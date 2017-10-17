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Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ

Сегодня, 18:55
Модель Натали Соболева украсила страницы популярного мужского издания и стала девушкой месяца по версии журнала GQ.

Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ
Теперь Натали украсила октябрьский номер мексиканского издания, чему очень рада.

Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


"Я получила невероятные эмоции и гордость за свою съемку, проделанную командой профессионалов. Идея съемки не нова, мы хотели воплотить образ Элизабет из фильма "9.5 недель". Тщательно и долго планировали место, стиль и образ героини. И мы очень рады, что такой серьезный журнал как GQ, высоко оценил нашу работу и опубликовал на страницах своего журнала, ну а мне, как модели, приятно быть девушкой месяца!"

- призналась Натали.

Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


Отметим, что Натали Соболева — выпускница Рязанского Педагогического университета, факультет Международных отношений. Имеет степень MBA — антикризисный менеджмент.

Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


Победительница и финалистка различных международных конкурсов красоты. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей, в том числе является Президентом регионального отделения федерации профессионального бокса.

Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ


Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ

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Ключевые слова: Натали Соболева

Количество просмотров: 1 209
Автор: Mysha

Автор фото: журнал GQ

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