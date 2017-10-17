Модель Натали Соболева стала украшением мужского журнала GQ

Теперь Натали украсила октябрьский номер мексиканского издания, чему очень рада."Я получила невероятные эмоции и гордость за свою съемку, проделанную командой профессионалов. Идея съемки не нова, мы хотели воплотить образ Элизабет из фильма "9.5 недель". Тщательно и долго планировали место, стиль и образ героини. И мы очень рады, что такой серьезный журнал как GQ, высоко оценил нашу работу и опубликовал на страницах своего журнала, ну а мне, как модели, приятно быть девушкой месяца!"- призналась Натали.Отметим, что Натали Соболева — выпускница Рязанского Педагогического университета, факультет Международных отношений. Имеет степень MBA — антикризисный менеджмент.Победительница и финалистка различных международных конкурсов красоты. В настоящее время Натали активно занимается общественной деятельностью и совмещает несколько руководящих должностей, в том числе является Президентом регионального отделения федерации профессионального бокса.