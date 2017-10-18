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Анна Семенович поразила своим снимком в юности

Сегодня, 10:22
Известная певица Анна Семенович является обладательницей шикарной фигуры и не устает демонстрировать ее на снимках.

Анна Семенович поразила своим снимком в юности
На днях исполнительница решила показать, как она выглядела в юности и опубликовала снимок, на котором запечатлена в 17-летнем возрасте.

Анна Семенович поразила своим снимком в юности


«Мне тут 17 лет. Я еще во всю занимаюсь фигурным катанием и планирую стать Олимпийской чемпионкой, учусь на первом курсе Физкультурного института, сдаю зачеты, живу вместе с родителями и спорю с младшим братом.

Анна Семенович поразила своим снимком в юности


Выгляжу вполне счастливой молодой девушкой, в меня сразу влюблены два самых завидных парня из института, но мне не до любви, я готовлюсь к своему первому Чемпионату мира. У меня совсем нет свободного времени и это то, самое мгновение, когда я гуляю с родителями и братом на ВДХ», — поведала Семенович.

Поклонники засыпали Анну восторженными комплиментами и пришли к выводу, что она практически не изменилась.

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Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 6 786
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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