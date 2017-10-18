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Стало известно, кто же является отцом будущего ребенка Елены Захаровой

Сегодня, 10:33
Несколько дней назад стало известно об интересном положении известной актрисы Елены Захаровой.

Стало известно, кто же является отцом будущего ребенка Елены Захаровой
Женщина появилась на поэтических вечерах "Три образа поэзии. Три образа любви" и уже невозможно было скрыть заметно округлившийч живот звезды. Пока что сама Елена никак не комментирует беременность.

Стало известно, кто же является отцом будущего ребенка Елены Захаровой


Но СМИ уверяют, что отцом будущего ребенка является бизнесмен Андрей Большаков, который уже длительное время ухаживает за Еленой. Несмотря на то, что мужчина находится в браке и воспитывает двоих детей, ему это нисколько не мешает видеться с Захаровой.

Стало известно, кто же является отцом будущего ребенка Елены Захаровой

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Ключевые слова: Елена Захарова

Количество просмотров: 1 105
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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