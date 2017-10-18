Но СМИ уверяют, что отцом будущего ребенка является бизнесмен Андрей Большаков, который уже длительное время ухаживает за Еленой. Несмотря на то, что мужчина находится в браке и воспитывает двоих детей, ему это нисколько не мешает видеться с Захаровой.
Стало известно, кто же является отцом будущего ребенка Елены Захаровой
Сегодня, 10:33
Несколько дней назад стало известно об интересном положении известной актрисы Елены Захаровой.
Женщина появилась на поэтических вечерах "Три образа поэзии. Три образа любви" и уже невозможно было скрыть заметно округлившийч живот звезды. Пока что сама Елена никак не комментирует беременность.
Но СМИ уверяют, что отцом будущего ребенка является бизнесмен Андрей Большаков, который уже длительное время ухаживает за Еленой. Несмотря на то, что мужчина находится в браке и воспитывает двоих детей, ему это нисколько не мешает видеться с Захаровой.
Но СМИ уверяют, что отцом будущего ребенка является бизнесмен Андрей Большаков, который уже длительное время ухаживает за Еленой. Несмотря на то, что мужчина находится в браке и воспитывает двоих детей, ему это нисколько не мешает видеться с Захаровой.
← Анна Семенович поразила своим снимком... Анастасии Заворотнюк тяжело дается ра... →
Ключевые слова: Елена Захарова
Количество просмотров: 1 105
Количество просмотров: 1 105
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Беременная избранница Криштиану Роналду опубликовала трогательное семейное фото Поклонники знаменитого футболиста Криштиану Роналду с интересом наблюдают за его личной жизнью.
Анастасии Заворотнюк тяжело дается разлука с детьми У известной актрисы Анастасии Заворотнюк есть двое детей, 21-летняя дочь Анна и 17-летний сын Майкл, которые были рождены от предыдущего супруга бизнесмена Дмитрия Стрюкова.
Стало известно, кто же является отцом будущего ребенка Елены Захаровой Несколько дней назад стало известно об интересном положении известной актрисы Елены Захаровой.
Анна Семенович поразила своим снимком в юности Известная певица Анна Семенович является обладательницей шикарной фигуры и не устает демонстрировать ее на снимках.