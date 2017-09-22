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Ксения Собчак официально выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы

Сегодня, 19:16
Поначалу информация о том, что телеведущая Ксения Собчак может стать кандидатом в президенты, воспринималась как шутка.

Ксения Собчак официально выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы
И сегодня эта шутка вдруг стала правдой - Собчак действительно будет участвовать в президентских выборах в будущем году. В открытом письме для издания "Ведомости" Ксения раскрыла подробности своего решения: "Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям".

Ксения Собчак официально выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы


"Хватит молчать. Уже несколько месяцев я думаю об этом. И не потому, что так устроены женщины - все на себя примеряют, а потому, что так устроена я - все возможности я воспринимаю как вызов" - добавила телеведущая.

Ксения Собчак официально выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы


Ксения Собчак официально выдвинула свою кандидатуру на президентские выборы

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 2 730
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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