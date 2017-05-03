Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме

В рамках фестиваля, проходящего в эти дни в Сочи, с лекциями выступают самые успешные в своих сферах люди, причем не только из России, но и со всего мира. Сегодня перед студентами и всеми желающими выступила знаменитая спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева.Помимо речи, которую произнесла звезда, собравшиеся не могли не отметить наряд Кабаевой - перед публикой она появилась в элегантном брючном костюме, дополнив его блузой в полоску. Весь образ в целом выглядел очень эффектно.