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Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме

Сегодня, 19:48
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева выступила с лекцией на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.

Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме
В рамках фестиваля, проходящего в эти дни в Сочи, с лекциями выступают самые успешные в своих сферах люди, причем не только из России, но и со всего мира. Сегодня перед студентами и всеми желающими выступила знаменитая спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева.

Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме


Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме


Помимо речи, которую произнесла звезда, собравшиеся не могли не отметить наряд Кабаевой - перед публикой она появилась в элегантном брючном костюме, дополнив его блузой в полоску. Весь образ в целом выглядел очень эффектно.

Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме

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Ключевые слова: Алина Кабаева

Количество просмотров: 299
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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