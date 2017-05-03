Помимо речи, которую произнесла звезда, собравшиеся не могли не отметить наряд Кабаевой - перед публикой она появилась в элегантном брючном костюме, дополнив его блузой в полоску. Весь образ в целом выглядел очень эффектно.
Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме
Сегодня, 19:48
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева выступила с лекцией на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
В рамках фестиваля, проходящего в эти дни в Сочи, с лекциями выступают самые успешные в своих сферах люди, причем не только из России, но и со всего мира. Сегодня перед студентами и всеми желающими выступила знаменитая спортсменка и общественный деятель Алина Кабаева.
Помимо речи, которую произнесла звезда, собравшиеся не могли не отметить наряд Кабаевой - перед публикой она появилась в элегантном брючном костюме, дополнив его блузой в полоску. Весь образ в целом выглядел очень эффектно.
Помимо речи, которую произнесла звезда, собравшиеся не могли не отметить наряд Кабаевой - перед публикой она появилась в элегантном брючном костюме, дополнив его блузой в полоску. Весь образ в целом выглядел очень эффектно.
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Ключевые слова: Алина Кабаева
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Количество просмотров: 299
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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Алина Кабаева появилась на фестивале молодежи в стильном белом костюме Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева выступила с лекцией на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов.
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