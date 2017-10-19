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Анна Седокова раскрыла правду, почему в юности у нее не было парня

Сегодня, 09:21
Сейчас известная певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова является обладательницей шикарной фигурой и одной из самых сексуальных женщин в российском шоу-бизнесе.

Анна Седокова раскрыла правду, почему в юности у нее не было парня
Но оказалось, что в юности девушка не пользовалась популярностью среди представителей противоположного пола. Анна опубликовала фотографию, на которой ей всего 13 лет и рассказала, почему же так было.

Анна Седокова раскрыла правду, почему в юности у нее не было парня


"Знакомьтесь, это я. Мне 13 и как вы понимаете, у меня не было парня, еще лет 7 точно и теперь вы знаете, почему. У меня особо не было друзей, я училась в школе на отлично и была самой не популярной девочкой, училкина дочка. Мальчики меня стороной обходили да и девочки тоже. Я не считала себя не красивой, я вообще ничего про себя не считала. Вот есть я, вот я умею петь, хожу в музыкальную школу, нужно хорошо учится.

Анна Седокова раскрыла правду, почему в юности у нее не было парня


Денег на вещи не было вот и носили одну кофточку по несколько лет. Эта раньше длинной была, а через несколько лет в топик превратилось. Я тогда чувствовала себя жутко модной», — поделилась Седокова.

Хотя многие подписчики решили поддержать любимую звезду и написали, что и тогда она была очень даже хорошенькой девушкой.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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