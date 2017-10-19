Анна Седокова раскрыла правду, почему в юности у нее не было парня

Но оказалось, что в юности девушка не пользовалась популярностью среди представителей противоположного пола. Анна опубликовала фотографию, на которой ей всего 13 лет и рассказала, почему же так было."Знакомьтесь, это я. Мне 13 и как вы понимаете, у меня не было парня, еще лет 7 точно и теперь вы знаете, почему. У меня особо не было друзей, я училась в школе на отлично и была самой не популярной девочкой, училкина дочка. Мальчики меня стороной обходили да и девочки тоже. Я не считала себя не красивой, я вообще ничего про себя не считала. Вот есть я, вот я умею петь, хожу в музыкальную школу, нужно хорошо учится.Денег на вещи не было вот и носили одну кофточку по несколько лет. Эта раньше длинной была, а через несколько лет в топик превратилось. Я тогда чувствовала себя жутко модной», — поделилась Седокова.Хотя многие подписчики решили поддержать любимую звезду и написали, что и тогда она была очень даже хорошенькой девушкой.