Стало известно об участии Елены Темниковой в телепроекте "Дом-2"

Пока что неизвестно, какая именно роль будет у исполнительницы на шоу, но по слухам, Лена будет заниматься отбором девушек и парней для участия в проекте. Выступления Темниковой от этого никак не пострадают, так как она будет совмещать кастинги и свои гастроли.Пока что от самой Елены никаких комментариев по этому поводу не было, поэтому поклонникам шоу и самой певицы приходится гадать, правдива ли информация.