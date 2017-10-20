Пока что от самой Елены никаких комментариев по этому поводу не было, поэтому поклонникам шоу и самой певицы приходится гадать, правдива ли информация.
Стало известно об участии Елены Темниковой в телепроекте "Дом-2"
Сегодня, 08:25
Накануне в Сети начали активно обсуждать предполагаемое активное участие известной певицы Елены Темниковой в телепроекте "Дом-2".
Пока что неизвестно, какая именно роль будет у исполнительницы на шоу, но по слухам, Лена будет заниматься отбором девушек и парней для участия в проекте. Выступления Темниковой от этого никак не пострадают, так как она будет совмещать кастинги и свои гастроли.
Пока что от самой Елены никаких комментариев по этому поводу не было, поэтому поклонникам шоу и самой певицы приходится гадать, правдива ли информация.
Пока что от самой Елены никаких комментариев по этому поводу не было, поэтому поклонникам шоу и самой певицы приходится гадать, правдива ли информация.
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Ключевые слова: Елена Темникова
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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