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Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время

Сегодня, 08:31
Недавно общественность шокировала информация об участии известной телеведущей Ксении Собчак в выборах на пост президента в 2018 году.

Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время
Теперь же Ксения собирается взять неоплачиваемый отпуск в глянцевом издании, руководителем которого является уже почти три года. Об этом она сообщила официально совместно с президентов медиа-группы ACMG Александом Федотовым.

Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время


«Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журналl, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал, либо возглавит нашу страну», - сообщается в заявлении.

По словам самой Ксении, она хочет провести в стране ряд реформ и для более тщательной подготовки к выборам, ей придется свести к минимуму работу в других сферах.

Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время

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Ключевые слова: Ксения Собчак

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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