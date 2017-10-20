Ксения Собчак уходит в отпуск на продолжительное время

«Мы приняли совместное решение, что до дня официальной регистрации кандидатом в президенты России Ксения Собчак будет продолжать делать журналl, а после регистрации уйдет в неоплачиваемый отпуск. В марте по итогам выборов будет принято окончательное решение: Ксения Собчак либо продолжит возглавлять журнал, либо возглавит нашу страну», - сообщается в заявлении.
По словам самой Ксении, она хочет провести в стране ряд реформ и для более тщательной подготовки к выборам, ей придется свести к минимуму работу в других сферах.