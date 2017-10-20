Фанаты восхитились фигурой модели и засыпали ее комплиментами. Даже в столь домашнем образе Белла выглядит стильной, и отсутствие макияжа нисколько не портит картину, а наоборот добавляет естественности.
Белла Хадид опубликовала откровенный снимок из ванной
Сегодня, 09:52
Белла Хадид является одной из самых известных и востребованных моделей.
На днях она решила порадовать своих фанатов очередной откровенной фотографией. На снимке Белла запечатлена в ванной в одном нижнем белье. Видимо фотография была сделана сразу после принятия душа, что подписчики могут оценить естественную красоту Беллы без косметики.
Фанаты восхитились фигурой модели и засыпали ее комплиментами. Даже в столь домашнем образе Белла выглядит стильной, и отсутствие макияжа нисколько не портит картину, а наоборот добавляет естественности.
Фанаты восхитились фигурой модели и засыпали ее комплиментами. Даже в столь домашнем образе Белла выглядит стильной, и отсутствие макияжа нисколько не портит картину, а наоборот добавляет естественности.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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