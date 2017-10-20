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Белла Хадид опубликовала откровенный снимок из ванной

Сегодня, 09:52
Белла Хадид является одной из самых известных и востребованных моделей.

Белла Хадид опубликовала откровенный снимок из ванной
На днях она решила порадовать своих фанатов очередной откровенной фотографией. На снимке Белла запечатлена в ванной в одном нижнем белье. Видимо фотография была сделана сразу после принятия душа, что подписчики могут оценить естественную красоту Беллы без косметики.

Белла Хадид опубликовала откровенный снимок из ванной


Фанаты восхитились фигурой модели и засыпали ее комплиментами. Даже в столь домашнем образе Белла выглядит стильной, и отсутствие макияжа нисколько не портит картину, а наоборот добавляет естественности.

Белла Хадид опубликовала откровенный снимок из ванной

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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