Белла Хадид опубликовала откровенный снимок из ванной

На днях она решила порадовать своих фанатов очередной откровенной фотографией. На снимке Белла запечатлена в ванной в одном нижнем белье. Видимо фотография была сделана сразу после принятия душа, что подписчики могут оценить естественную красоту Беллы без косметики.Фанаты восхитились фигурой модели и засыпали ее комплиментами. Даже в столь домашнем образе Белла выглядит стильной, и отсутствие макияжа нисколько не портит картину, а наоборот добавляет естественности.