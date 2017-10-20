Подписчики начали обсуждать возможную беременность Шурыгиной и засыпали ее комментариями, интересуясь правдива ли данная информация. Но Диана пока никак не отреагировала на новость и воздерживается от комментариев.
Фанаты считают, что Диана Шурыгина находится в положении
Сегодня, 10:06
Некоторое время назад состоялась свадьба скандально известной Дианы Шурыгиной и ее возлюбленного видеооператора Андрея Шлягина.
На днях 18-летняя Диана разместила снимок, который вызвал активные обсуждения в Сети. На фотографии девушка запечатлена в черных брюках и серой футболке, под которой заметен округлившийся живот.
Подписчики начали обсуждать возможную беременность Шурыгиной и засыпали ее комментариями, интересуясь правдива ли данная информация. Но Диана пока никак не отреагировала на новость и воздерживается от комментариев.
Подписчики начали обсуждать возможную беременность Шурыгиной и засыпали ее комментариями, интересуясь правдива ли данная информация. Но Диана пока никак не отреагировала на новость и воздерживается от комментариев.
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Ключевые слова: Диана Шурыгина
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Количество просмотров: 1 300
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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