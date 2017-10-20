Фанаты считают, что Диана Шурыгина находится в положении

На днях 18-летняя Диана разместила снимок, который вызвал активные обсуждения в Сети. На фотографии девушка запечатлена в черных брюках и серой футболке, под которой заметен округлившийся живот.Подписчики начали обсуждать возможную беременность Шурыгиной и засыпали ее комментариями, интересуясь правдива ли данная информация. Но Диана пока никак не отреагировала на новость и воздерживается от комментариев.