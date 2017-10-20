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Дана Борисова постарела из-за наркотиков

Сегодня, 10:14
Для всех оказалась шоком информация о наркотической зависимости известной телеведущей Даны Борисовой.

Дана Борисова постарела из-за наркотиков
По словам самой женщины, на запрещенные средства ее посадила собственная мама. Из-за таблеток Дана стала преждевременно стареть.

Дана Борисова постарела из-за наркотиков


"Первое употребление было в 16 лет. Мама, которая работала на скорой помощи, принесла таблетки и сказала мне: "Ты так плохо спишь, выпей их – и будешь отдохнувшей". А я уже работала телеведущей. С тех пор я постоянно стала уходить от реальности, пила таблетки горстями. Все мои отношения заканчивались из-за таблеток.

Дана Борисова постарела из-за наркотиков


Потом к ним присоединились алкоголь и наркотики. Но таблетки всегда были злом номер один. Я не могла без них – это была одержимость. Я просто пообещала одному человеку их больше не пить. Это стоило мне полной головы седых волос", - рассказывает Борисова.

Напомним, что в настоящее время Дана проходит реабилитацию в клинике в Таиланде. И по ее словам, лечение дает свои результаты, чему она очень рада.

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Ключевые слова: Дана Борисова

Количество просмотров: 2 574
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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