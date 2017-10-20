Дана Борисова постарела из-за наркотиков

По словам самой женщины, на запрещенные средства ее посадила собственная мама. Из-за таблеток Дана стала преждевременно стареть."Первое употребление было в 16 лет. Мама, которая работала на скорой помощи, принесла таблетки и сказала мне: "Ты так плохо спишь, выпей их – и будешь отдохнувшей". А я уже работала телеведущей. С тех пор я постоянно стала уходить от реальности, пила таблетки горстями. Все мои отношения заканчивались из-за таблеток.Потом к ним присоединились алкоголь и наркотики. Но таблетки всегда были злом номер один. Я не могла без них – это была одержимость. Я просто пообещала одному человеку их больше не пить. Это стоило мне полной головы седых волос", - рассказывает Борисова.Напомним, что в настоящее время Дана проходит реабилитацию в клинике в Таиланде. И по ее словам, лечение дает свои результаты, чему она очень рада.