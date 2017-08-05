Певица Алина Гросу угодила в перестрелку на улицах Лос-Анджелеса

Режиссером клипа выступил Pavel K., который и выбрал для съемок места, где когда-то снимался «Терминатор». Места сложные, не совсем безопасные, но важные для атмосферы видео.Как оказалось, ночные съемки, действительно, не прошли спокойно для всей съемочной группы. После захода солнца на улицах Лос-Анджелеса послышались выстрелы в непосредственной близости от съемочной площадки.Позже, Алина Гросу призналась, что ей было очень страшно.- Я почувствовала себя незащищенной, стать жертвой случайной пули совсем не хотелось. Мы быстро закончили съемку и уехали. Я почувствовала себя практически героиней фильма Терминатор, убегающей от монстра-робота, - рассказала она уже по окончанию работы.А вообще, этот клип о любви, безрассудной, бесстрашной, видящей финал, но не умирающей в сердце девушки. Символичным стал и атомный взрыв в финале этого мини фильма.Такое режиссерское решение Pavel K объяснил тем, что сейчас мы стоим на пороге апокалипсиса, апокалипсиса во всех смыслах.- Наш клип не про ядерную войну, он про хрупкость современных отношений, непостоянность и отрешенность, когда каждый находится в своем маленьком уязвимом мире. Ведь так важно научиться ценить, то что ты имеешь здесь и сейчас. Важно быть вместе. Держаться за руки во чтобы то ни стало.