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Певица Алина Гросу угодила в перестрелку на улицах Лос-Анджелеса

Сегодня, 10:28
Для съемок клипа «Последняя ночь» певицы Алины Гросу был выбран район Лос-Анджелеса, где частенько устраивают разборки местные банды.

Певица Алина Гросу угодила в перестрелку на улицах Лос-Анджелеса
Режиссером клипа выступил Pavel K., который и выбрал для съемок места, где когда-то снимался «Терминатор». Места сложные, не совсем безопасные, но важные для атмосферы видео.

Как оказалось, ночные съемки, действительно, не прошли спокойно для всей съемочной группы. После захода солнца на улицах Лос-Анджелеса послышались выстрелы в непосредственной близости от съемочной площадки.

Певица Алина Гросу угодила в перестрелку на улицах Лос-Анджелеса


Позже, Алина Гросу призналась, что ей было очень страшно.
- Я почувствовала себя незащищенной, стать жертвой случайной пули совсем не хотелось. Мы быстро закончили съемку и уехали. Я почувствовала себя практически героиней фильма Терминатор, убегающей от монстра-робота, - рассказала она уже по окончанию работы.

А вообще, этот клип о любви, безрассудной, бесстрашной, видящей финал, но не умирающей в сердце девушки. Символичным стал и атомный взрыв в финале этого мини фильма.

Певица Алина Гросу угодила в перестрелку на улицах Лос-Анджелеса


Такое режиссерское решение Pavel K объяснил тем, что сейчас мы стоим на пороге апокалипсиса, апокалипсиса во всех смыслах.

- Наш клип не про ядерную войну, он про хрупкость современных отношений, непостоянность и отрешенность, когда каждый находится в своем маленьком уязвимом мире. Ведь так важно научиться ценить, то что ты имеешь здесь и сейчас. Важно быть вместе. Держаться за руки во чтобы то ни стало.


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Ключевые слова: Алина Гросу

Количество просмотров: 754
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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