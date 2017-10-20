В песне Марины Табри “Ути-пути’’ усмотрели скрытый смысл и запретили исполнять

Не исключено, что кому-то показалось, что словосочетание «Ути – Пути» адресовано конкретному и весьма влиятельному человеку, но сама же Марина рассказала, что была этому весьма удивлена.“Когда я написала текст песни, то бегала с ним по друзьям и зачитывала. И почему-то у всех мужчин была одна реакция – они начинали хохотать. Я посчитала это хорошим знаком. Песня получилась с юмором. Но на одном из массовых концертов организаторы попросили меня не исполнять публично эту песню из-за провокационного текста. В чем провокация - для меня до сих пор остается загадкой, - рассказала Марина.Рассказала Марина и о том, что перед концертом в Таллине она и её команда решила схитрить и обошлись без саунд-чека, чтобы не показывать “УТИ-ПУТИ” организаторам, а то вдруг опять попросят не петь ее.Поговаривали, что певица даже похудела из-за переживаний на эту тему, но она опровергла эти домыслы, рассказав, что её похудение с этим никак не связано.- В один прекрасный момент я решила изменить свой образ жизни. Теперь каждое утро я начинаю с зарядки, потом пробежка на свежем воздухе. Стала употреблять простую природную пищу и никаких рафинированных продуктов. Ну и, конечно, никакого алкоголя и курения. Простые правила, доступные каждому. Главное в этом деле - регулярность.