Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"

Заведение представило новое меню и новый подход к ресторанному бизнесу, не оставив равнодушным никого. Это первый в России и мире бар-кондитерская.Команда "Гримм-бара" воплотила сказку даже в коктейлях — это оригинальные подачи и вкусы, которые вы не встретите ни в одном заведении в Москве. Шеф-бармен Егор Степанов и шеф-кондитер Александр Пантюхов,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ объединили свои усилия для того, чтобы создать сказочные сэты, состоящие из десерта и коктейля.Полная посадка и невероятно большое количество довольных гостей , не желающих покидать это место, говорит о том , что, заведению придётся расширять свои горизонты и подарить ещё как минимум несколько таких мест Москве.Само открытие прошло под бит Вахтанга.И песни очаровательной Ани Asti (гр. Artik&Asti) , которые поздравили своим творчеством всех с открытием "Гримм-Бара".В этот вечер это уютное место собрало массу гостей, в их числе так же были:Актриса Полина Гренц, которая очаровала изящным платьем с декольте.Певица Анна КалашниковаПевец Маркус Ривапевец IVAN,А так же певец Дмитрий Нестеров, актер Виталий Абдулов, актёр Андрей Крыжний, актриса Евгения Короткевич, блогеры Наталья Берсенева, Сергей Брокш и Настя Джонсон.