Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"

Команда "Гримм-бара" воплотила сказку даже в коктейлях — это оригинальные подачи и вкусы, которые вы не встретите ни в одном заведении в Москве. Шеф-бармен Егор Степанов и шеф-кондитер Александр Пантюхов, объединили свои усилия для того, чтобы создать сказочные сэты, состоящие из десерта и коктейля.
Полная посадка и невероятно большое количество довольных гостей , не желающих покидать это место, говорит о том , что, заведению придётся расширять свои горизонты и подарить ещё как минимум несколько таких мест Москве.
Само открытие прошло под бит Вахтанга.
И песни очаровательной Ани Asti (гр. Artik&Asti) , которые поздравили своим творчеством всех с открытием "Гримм-Бара".
В этот вечер это уютное место собрало массу гостей, в их числе так же были:
Актриса Полина Гренц, которая очаровала изящным платьем с декольте.
Певица Анна Калашникова
Певец Маркус Рива
певец IVAN,
А так же певец Дмитрий Нестеров, актер Виталий Абдулов, актёр Андрей Крыжний, актриса Евгения Короткевич, блогеры Наталья Берсенева, Сергей Брокш и Настя Джонсон.