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Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"

Сегодня, 18:33
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса посетили масштабное открытие нового заведения под названием "Гримм-бар".

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"
Заведение представило новое меню и новый подход к ресторанному бизнесу, не оставив равнодушным никого. Это первый в России и мире бар-кондитерская.

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


Команда "Гримм-бара" воплотила сказку даже в коктейлях — это оригинальные подачи и вкусы, которые вы не встретите ни в одном заведении в Москве. Шеф-бармен Егор Степанов и шеф-кондитер Александр Пантюхов,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ объединили свои усилия для того, чтобы создать сказочные сэты, состоящие из десерта и коктейля.

Полная посадка и невероятно большое количество довольных гостей , не желающих покидать это место, говорит о том , что, заведению придётся расширять свои горизонты и подарить ещё как минимум несколько таких мест Москве.

Само открытие прошло под бит Вахтанга.

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


И песни очаровательной Ани Asti (гр. Artik&Asti) , которые поздравили своим творчеством всех с открытием "Гримм-Бара".

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


В этот вечер это уютное место собрало массу гостей, в их числе так же были:

Актриса Полина Гренц, которая очаровала изящным платьем с декольте.

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"



Певица Анна Калашникова

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


Певец Маркус Рива

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


певец IVAN,

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


А так же певец Дмитрий Нестеров, актер Виталий Абдулов, актёр Андрей Крыжний, актриса Евгения Короткевич, блогеры Наталья Берсенева, Сергей Брокш и Настя Джонсон.

Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"


Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар"

← Поклонники раскритиковали новый имид...

Ключевые слова: светские мероприятия

Количество просмотров: 923
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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Звёздные гости посетили открытие нового бара-кондитерской "Гримм-бар" На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса посетили масштабное открытие нового заведения под названием "Гримм-бар".
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