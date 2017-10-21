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Владимир Вдовиченков откровенно рассказал о взаимоотношениях с супругой

Сегодня, 12:49
Вот уже два года знаменитые актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова счастливы в браке.

Владимир Вдовиченков откровенно рассказал о взаимоотношениях с супругой
Владимир признается, что нашел в своей жене именно того человека, с кем хочется провести рядом всю жизнь. Да и актер привык прислушиваться к советам любимой и старается делать так, как говорит Елена.

Владимир Вдовиченков откровенно рассказал о взаимоотношениях с супругой


«Все-все вопросы она решает, и она, мне кажется, лучший агент на планете. Лена знает все подводные течения, ей так просто на уши не сядешь. И конечно, она умеет убеждать людей. Она очень сильная, она у меня в роли рулевого. А если надо поднять паруса или опустить, я готов залезть на мачту. Но она говорит, где следующий порт приписки, и мы идем туда», - делится мужчина.

Несмотря на то, что они оба очень востребованные актеры и имеют плотный рабочий график, они стараются уделять друг другу все свободное время.

Владимир Вдовиченков откровенно рассказал о взаимоотношениях с супругой

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Ключевые слова: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова

Количество просмотров: 3 250
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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