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Лечение от алкоголизма Криса Кельми дает результаты

Сегодня, 13:10
В настоящее время музыкант Крис Кельми находится в клинике Таиланда, где проходит лечение от алкоголизма.

Лечение от алкоголизма Криса Кельми дает результаты
Брат Криса Евгений Суслин поведал о его самочувствии и рассказал о первых результатах лечения.

Лечение от алкоголизма Криса Кельми дает результаты


«Он мне сказал, что клиника там отличная, персонал тоже. Речь у него улучшилась! Сколько Крис там еще пробудет, будут смотреть по ситуации. Я очень долго его уговаривал серьезно взяться за свое здоровье. Слава Богу, сейчас это случилось наконец-то! Его сначала пролечили 10 дней в Москве, а следующий этап – это уже Таиланд. За последние несколько лет это у него первый серьезный курс лечения. Я этому очень рад!» - делится мужчина.

Евгений искренне надеется, что брат приедет из Таиланда полностью излечившимся.

Лечение от алкоголизма Криса Кельми дает результаты

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Ключевые слова: Крис Кельми

Количество просмотров: 2 977
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, 24СМИ

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