Лечение от алкоголизма Криса Кельми дает результаты

Брат Криса Евгений Суслин поведал о его самочувствии и рассказал о первых результатах лечения.«Он мне сказал, что клиника там отличная, персонал тоже. Речь у него улучшилась! Сколько Крис там еще пробудет, будут смотреть по ситуации. Я очень долго его уговаривал серьезно взяться за свое здоровье. Слава Богу, сейчас это случилось наконец-то! Его сначала пролечили 10 дней в Москве, а следующий этап – это уже Таиланд. За последние несколько лет это у него первый серьезный курс лечения. Я этому очень рад!» - делится мужчина.Евгений искренне надеется, что брат приедет из Таиланда полностью излечившимся.