Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей

Недавно стало известно, что 61-летняя звезда одного из самых популярных сериалов "Секс в большом городе" Ким Кэттролл отказалась от участия в съемках очередной части картины, из-за чего с Ким практически перестала общаться ещё одна звезда сериала Сара Джессика Паркер. На днях Кэттролл откровенно рассказала, что же послужило причиной её отказа.Выяснилось, что сериал стал виновником настоящей драмы в жизни Ким - на момент начала съемок ей было чуть больше 40 лет, и у актрисы ещё была возможность забеременеть с помощью ЭКО. Однако чрезвычайно напряженный график съемок (каждый день нужно было быть на площадке в пять часов утра, оканчивались съемки не раньше двух часов ночи) не позволил звезде совместить работу и беременность. Именно тогда Кэттролл впервые осознала, что у неё не будет детей.Актриса также призналась, что ей очень обидно от того, что после окончания съемок дружба между героинями сериала закончилась: "Сейчас никому из них не придет в голову просто позвонить и спросить как дела" - заявила Ким.