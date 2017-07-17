Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей

Вчера, 21:36
Актриса Ким Кэттролл разоткровенничалась в эфире телешоу.

Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей
Недавно стало известно, что 61-летняя звезда одного из самых популярных сериалов "Секс в большом городе" Ким Кэттролл отказалась от участия в съемках очередной части картины, из-за чего с Ким практически перестала общаться ещё одна звезда сериала Сара Джессика Паркер. На днях Кэттролл откровенно рассказала, что же послужило причиной её отказа.

Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей


Выяснилось, что сериал стал виновником настоящей драмы в жизни Ким - на момент начала съемок ей было чуть больше 40 лет, и у актрисы ещё была возможность забеременеть с помощью ЭКО. Однако чрезвычайно напряженный график съемок (каждый день нужно было быть на площадке в пять часов утра, оканчивались съемки не раньше двух часов ночи) не позволил звезде совместить работу и беременность. Именно тогда Кэттролл впервые осознала, что у неё не будет детей.

Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей


Актриса также призналась, что ей очень обидно от того, что после окончания съемок дружба между героинями сериала закончилась: "Сейчас никому из них не придет в голову просто позвонить и спросить как дела" - заявила Ким.

Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей


Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей

← Анджелина Джоли произвела фурор наряд... Юэн МакГрегор был вынужден признаться... →

Ключевые слова: Ким Кэттролл

Количество просмотров: 29 003
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице
Сара Джессика Паркер предстала в новом образе
Ким Кэттролл
Сара Джессика Паркер
Самое популярное за неделю
Комментарии

Юэн МакГрегор был вынужден признаться в измене супруге Актер Юэн МакГрегор разводится с супругой после 22-х лет брака.
Звезда «Секса в большом городе» призналась, что сериал оставил её без детей Актриса Ким Кэттролл разоткровенничалась в эфире телешоу.
Анджелина Джоли произвела фурор нарядом от российского дизайнера Голливудская звезда Анджелина Джоли посетила премьеру мультфильма в компании детей.
Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида Вот уже четыре года длятся отношения известного актера Дэниэла Рэдклиффа и его возлюбленной, актрисы Эрин Дарк.
Пелагея уверена, что не уводила мужа из семьи Популярная певица Пелагея не любит распространяться о своей личной жизни, даже в социальных сетях она удалила свои аккаунты.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.