Скандальное видео Ольги Бузовой вызвало шквал негодования

"Как всегда @mixit_ru создаёт шедевры. Спасибо, что не забываете отправлять новинки, я в восторге. Говорю честно"
- убеждает Бузова в видео. Но при этом заметно, что она явно читает рекламный текст, при чем, по мнению фолловеров, делает это очень и очень плохо.
"Лишь бы что-то продать"
"Честно говоришь? Тогда почему от себя не рассказала? А все читаешь, да еще запинаешься!!!"
"Какой гон. кто в это поверит?"
"Оля... лучше пой. За актерскую игру "два"
- возмущаются поклонники сольного творчества Бузовой и не любители рекламы. Ну, рекламодателям тоже хочется слышать тот текст, который они одобрили, Ольга, видимо, просто не успела его выучить, занятой человек.