Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Скандальное видео Ольги Бузовой вызвало шквал негодования

Вчера, 18:40
Ольга Бузова ни на шутку взбудоражила и разозлила подписчиков новым видео.

Скандальное видео Ольги Бузовой вызвало шквал негодования
В коротком ролике Оля рассказывает о том, как хорош новый крем известной марки.

Скандальное видео Ольги Бузовой вызвало шквал негодования


"Как всегда @mixit_ru создаёт шедевры. Спасибо, что не забываете отправлять новинки, я в восторге. Говорю честно"

- убеждает Бузова в видео. Но при этом заметно, что она явно читает рекламный текст, при чем, по мнению фолловеров, делает это очень и очень плохо.



"Лишь бы что-то продать"

"Честно говоришь? Тогда почему от себя не рассказала? А все читаешь, да еще запинаешься!!!"

"Какой гон. кто в это поверит?"

"Оля... лучше пой. За актерскую игру "два"

- возмущаются поклонники сольного творчества Бузовой и не любители рекламы. Ну, рекламодателям тоже хочется слышать тот текст, который они одобрили, Ольга, видимо, просто не успела его выучить, занятой человек.

← Прелести Анастасии Квитко заинтересо... С новой прической Ольга Серябкина ста... →

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 6 058
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
В сети рассекречен текст новой песни Ольги Бузовой
Поклонники вновь раскритиковали внешний вид Ольги Бузовой
Папа Ольги Бузовой восхищен игрой дочери
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали ее наряд
Самое популярное за неделю
Комментарии

Филипп Киркоров опять попался на плагиате В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".
Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Кортни Кардашьян призналась в беременности Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.