Скандальное видео Ольги Бузовой вызвало шквал негодования

В коротком ролике Оля рассказывает о том, как хорош новый крем известной марки."Как всегда @mixit_ru создаёт шедевры. Спасибо, что не забываете отправлять новинки, я в восторге. Говорю честно"- убеждает Бузова в видео. Но при этом заметно, что она явно читает рекламный текст, при чем, по мнению фолловеров, делает это очень и очень плохо."Лишь бы что-то продать""Честно говоришь? Тогда почему от себя не рассказала? А все читаешь, да еще запинаешься!!!""Какой гон. кто в это поверит?""Оля... лучше пой. За актерскую игру "два"- возмущаются поклонники сольного творчества Бузовой и не любители рекламы. Ну, рекламодателям тоже хочется слышать тот текст, который они одобрили, Ольга, видимо, просто не успела его выучить, занятой человек.