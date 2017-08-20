Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Кортни Кардашьян призналась в беременности

Вчера, 20:52
Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.

Кортни Кардашьян призналась в беременности
В семействе Кардашьян ожидается грандиозное пополнение - третьего ребенка ожидает Ким Кардашьян, также в интересном положении находятся её сестры Кайли и Хлоя. Ещё одна Кардашьян - Кортни, также на днях сделала признание, что готовится стать мамой.

Кортни Кардашьян призналась в беременности


Кортни Кардашьян призналась в беременности


Однако дальше в интервью произошло неожиданное - 38-летняя модель сразу опровергла свои же слова, заявив, что она просто пошутила. Но поклонников звезды это не убедило - ведь бойфренд Кортни Юнес Бенджим чуть ранее говорил о некоем счастливом событии, которое пара пока хранит в тайне.

Кортни Кардашьян призналась в беременности

← Тина Канделаки поразила подписчиков в... Криштиану Роналду вышел в свет с берем... →

Ключевые слова: Кортни Кардашьян, Ким Кардашьян

Количество просмотров: 4 095
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Кортни Кардашьян готовится к прибавлению в семье
Кортни Кардашьян произвела фурор платьем-мини
Кортни Кардашьян делится снимками в черном бикини в пустыне
Кортни Кардашьян показала аппетитную фигуру в бикини
Самое популярное за неделю
Комментарии

Филипп Киркоров опять попался на плагиате В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".
Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Кортни Кардашьян призналась в беременности Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.