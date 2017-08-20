Кортни Кардашьян призналась в беременности

В семействе Кардашьян ожидается грандиозное пополнение - третьего ребенка ожидает Ким Кардашьян, также в интересном положении находятся её сестры Кайли и Хлоя. Ещё одна Кардашьян - Кортни, также на днях сделала признание, что готовится стать мамой.Однако дальше в интервью произошло неожиданное - 38-летняя модель сразу опровергла свои же слова, заявив, что она просто пошутила. Но поклонников звезды это не убедило - ведь бойфренд Кортни Юнес Бенджим чуть ранее говорил о некоем счастливом событии, которое пара пока хранит в тайне.