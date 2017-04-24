Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован

На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.

Тем более сейчас, когда Стас путешествует с туром по России.За неделю Михайлов уже успел дать несколько концертов в Ямало-Ненецком автономном округе: Ноябырьск и Новый Уренгой. Но неожиданно СМИ сообщилм о госпитализации певца. Оказалось, что артист почувствовал недомогание за час до выступления, из-за чего была вызвана Скорая помощь. Эту информацию подтвердила его супруга Инна.По словам жены такое состояние певца связано с сильными перегрузками и постоянными перелетами.Врачи посоветовали Стасу воздержаться от концертов, переездов и дать организму немного отдохнуть.