Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Филипп Киркоров опять попался на плагиате

Вчера, 21:50
В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".

Филипп Киркоров опять попался на плагиате


Маруани был задержан полицейскими России в одном из отделений банка, где те хотели встретиться с Киркоровом, чтобы получить материальную компенсацию. По итогу композитор так и ушел ни с чем...

Филипп Киркоров опять попался на плагиате


Теперь же на Филиппа вновь подали в суд, композиторы уверены, что Киркоров нагло своровал песню "Helwa ya Baladi" певицы Далиды (Dalida).



Переделав её в собственный трек "Шелковая нить":



Адвокат Киркорова Александр Добровинский уже прокомментировал каналу РЕН ТВ эту ситуацию:



"Я ничего не знаю, честно говоря. Но, наверное, поговорю с Филиппом. Если уж действительно иск есть, то займемся иском"
- довольно спокойно сказал Добровинский.

Посмотрим, сможет ли на этот раз Киркоров "выкрутиться"?

← Божена Рынска в недоумении от заявлен...

Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 6 344
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Филипп Киркоров был шокирован, когда узнал о том, что у него есть взрослая дочь
Тимати и Филипп Киркоров порадовали сразу двумя совместными видео
Журналисты вывели из себя Филиппа Киркорова
Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье
Самое популярное за неделю
Комментарии

Филипп Киркоров опять попался на плагиате В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".
Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Кортни Кардашьян призналась в беременности Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.