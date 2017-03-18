Филипп Киркоров опять попался на плагиате

Маруани был задержан полицейскими России в одном из отделений банка, где те хотели встретиться с Киркоровом, чтобы получить материальную компенсацию. По итогу композитор так и ушел ни с чем...
Теперь же на Филиппа вновь подали в суд, композиторы уверены, что Киркоров нагло своровал песню "Helwa ya Baladi" певицы Далиды (Dalida).
Переделав её в собственный трек "Шелковая нить":
Адвокат Киркорова Александр Добровинский уже прокомментировал каналу РЕН ТВ эту ситуацию:
"Я ничего не знаю, честно говоря. Но, наверное, поговорю с Филиппом. Если уж действительно иск есть, то займемся иском"
- довольно спокойно сказал Добровинский.
Посмотрим, сможет ли на этот раз Киркоров "выкрутиться"?