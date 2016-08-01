Асти отпразднует Halloween без Артика

В преддверии праздника всех святых популярный дует Artik & Asti неожиданно рапался и теперь Асти планирует повеселиться с Базилем, Лоей, Марией Вискуновой, Алиной Гросу, 5sta Family и другими.
Похоже, что в связи с недавним рождением сына, Артем Умрихин, известный, как Artik, решил взять небольшой творческий отпуск и отпраздновать Halloween в
новый lounge бар "KUSH" Асти отправится без него.
На вечеринке 28 октября, где обещают лучшие кальяны в городе, зажигательные танцы, сюрпризы и подарки, Асти станет специальным гостем, а Базиль, Лоя, Алина Гросу и остальные звезды, составят ей компанию. Так что, спешите бронировать столики
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Ключевые слова: Асти
, Артик
, Алина Гросу
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