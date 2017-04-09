По некоторым данным, переговоры с Джигурдой уже идут, но вот его запросы по-настоящему ошарашили. За участие в передаче Дмитрия Шепелева он хочет – миллион рублей. Столько не платили ни кому, и Джигурда может быть первым, кто войдет в этот клуб «миллионеров».
Никита Джигурда планирует добиться от Дмитрия Шепелева миллиона рублей
Сегодня, 12:40
Как только народ начинает потихоньку забывать Никиту Джигурду, как он тут же напоминает о себе новой выходкой.
Не так давно они с Мариной Анисиной начали разыгрывать очередной спектакль, где Никита увлекся ювелиром Донной Луной, а Марина наследником французской кулинарной империи. Казалось бы история «шита белыми нитками», но, за не имением других сенсаций, телевизионщики готовы делать шоу и из этого.
По некоторым данным, переговоры с Джигурдой уже идут, но вот его запросы по-настоящему ошарашили. За участие в передаче Дмитрия Шепелева он хочет – миллион рублей. Столько не платили ни кому, и Джигурда может быть первым, кто войдет в этот клуб «миллионеров».
По некоторым данным, переговоры с Джигурдой уже идут, но вот его запросы по-настоящему ошарашили. За участие в передаче Дмитрия Шепелева он хочет – миллион рублей. Столько не платили ни кому, и Джигурда может быть первым, кто войдет в этот клуб «миллионеров».
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Ключевые слова: Никита Джигурда
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Количество просмотров: 2 405
Автор: MyshaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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Никита Джигурда планирует добиться от Дмитрия Шепелева миллиона рублей Как только народ начинает потихоньку забывать Никиту Джигурду, как он тут же напоминает о себе новой выходкой.