Никита Джигурда планирует добиться от Дмитрия Шепелева миллиона рублей

Не так давно они с Мариной Анисиной начали разыгрывать очередной спектакль, где Никита увлекся ювелиром Донной Луной, а Марина наследником французской кулинарной империи. Казалось бы история «шита белыми нитками», но, за не имением других сенсаций, телевизионщики готовы делать шоу и из этого.По некоторым данным, переговоры с Джигурдой уже идут, но вот его запросы по-настоящему ошарашили. За участие в передаче Дмитрия Шепелева он хочет – миллион рублей. Столько не платили ни кому, и Джигурда может быть первым, кто войдет в этот клуб «миллионеров».