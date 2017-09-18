Анна Семенович гуляет, подобного девушке лёгкого поведения

Пока папарацци заставали Аню в баре в изрядном подпитии в компании незнакомых мужчин, в глянцевых журналах раскручивалась романтическая история её любви со швейцарским бизнесменом русского происхождения. Его никто никогда не видел, но он незримо существовал в тегах #люблюилюбима.В какой-то момент о швейцарце стали забывать, но еще в августе в одном из интервью она рассказала, что у неё все с ним хорошо и можно не волноваться.И вдруг, он всплыл в качестве действующего лица еще одной невероятной истории. Оказывается, во время отдыха в Греции Аней заинтересовался местный финансовый воротила и тут же начал одаривать Аню подарками, приглашать в самые роскошные рестораны, катать на фешенебельных яхтах и даже забронировал номер в отеле на 50 лет вперед.И тут, каким-то непостижимым образом, о новом романе узнает швейцарец и тут же мчится в Грецию на разборки. И уже оказывается, что все эти годы он лишь безуспешно добивался расположения Ани, а никакого романа у них и не было. Ну, а то, что раньше Аня рассказывала, как чудесно они там куда-то постоянно летали, пили вино и бродили ночью по пляжу, не считается.Так вот, мужчины подрались прямо в баре, но Семенович покинула это заведение в компании грека и теперь у них любовь и он скоро прилетит в Москву.Я понимаю, что Ане хочется представить все так, что её жизнь наполнена любовью, но зачем же придумывать невероятные истории, выставляя себя в роли элитной проститутки, которая будучи #люблюилюбима, начинает принимать подарки от другого мужчины, катаясь на его яхтах и так далее.Таких историй достойна Анна Калашникова, но Анне Семенович можно быть и более изобретательной.