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Из-за поведения Ольги Бузовой разразился серьезный скандал

Сегодня, 12:48
С тех пор, как Ольга Бузова стала водить дружбу с Филиппом Киркоровым, она подцепила от него вирус звездной болезни.

Из-за поведения Ольги Бузовой разразился серьезный скандал
Историю с «розовой кофточкой» , которая произошла уже много лет назад, Филиппу Киркорову припоминают и сейчас, но мудрый Филипп сделал выводы и больше в подобные неприятные скандальчики не попадал. А вот его новая подружка Ольга Бузова, почувствовав себя звездой, с удовольствием хамит журналистам.

Из-за поведения Ольги Бузовой разразился серьезный скандал


Не так давно, Ольга Бузова оказалась на «красной дорожке» рядом с популярным ныне журналистом и видеоблогером Юрием Дудем.

Сейчас Юрия знают любители спорта (он спортивный журналист», читатели журнала GQ (он два года подряд становится обладателем статуэтки в различных номинациях) и те, кто смотрит его зажигательные интервью в сети.

Из-за поведения Ольги Бузовой разразился серьезный скандал


Но, похоже, что Оля не относится ни к одной из этих категорий и на вопрос журналистки телеканала «Ю+» Алины Элидже о нем, ответила, что не знает, кто это. Когда Алина попыталась напомнить Бузовой кто такой Дудь, она просто обвинила журналистку в некомпетентности и посоветовала набраться практики.

Из-за поведения Ольги Бузовой разразился серьезный скандал


Не знать кто такой Дудь, наверное, Оле простительно – он же не Филипп Киркоров, но зачем же сразу хамить.


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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 15 028
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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