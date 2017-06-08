Из-за поведения Ольги Бузовой разразился серьезный скандал

Историю с «розовой кофточкой» , которая произошла уже много лет назад, Филиппу Киркорову припоминают и сейчас, но мудрый Филипп сделал выводы и больше в подобные неприятные скандальчики не попадал. А вот его новая подружка Ольга Бузова, почувствовав себя звездой, с удовольствием хамит журналистам.Не так давно, Ольга Бузова оказалась на «красной дорожке» рядом с популярным ныне журналистом и видеоблогером Юрием Дудем.Сейчас Юрия знают любители спорта (он спортивный журналист», читатели журнала GQ (он два года подряд становится обладателем статуэтки в различных номинациях) и те, кто смотрит его зажигательные интервью в сети.Но, похоже, что Оля не относится ни к одной из этих категорий и на вопрос журналистки телеканала «Ю+» Алины Элидже о нем, ответила, что не знает, кто это. Когда Алина попыталась напомнить Бузовой кто такой Дудь, она просто обвинила журналистку в некомпетентности и посоветовала набраться практики.Не знать кто такой Дудь, наверное, Оле простительно – он же не Филипп Киркоров, но зачем же сразу хамить.