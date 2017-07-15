Марина Африкантова откровенно рассказала о потере девственности и взрослом сожителе

Нового возлюбленного Марины зовут Роман Капаклы.То, что парню всего 18 лет Африкантову совершенно не смущает."Когда смотрю на Рому, просто не понимаю, как у родителей мог получиться такой красивый ребенок"- пишет она в Сети.В этих отношениях она может быть самой собой и разговаривать на любые, даже самые откровенные темы.В недавнем интервью родному журналу "Дом-2" Марина рассказала о том, как лишилась девственности. Первый мужчина был намного старше Марины, но они жили вместе 4 года и все-таки Африкантова решилась на близость:"Вспоминаю как страшный сон. "Волшебство" случилось, когда мне было 18. Вроде бы взрослая девушка, но совершила глупость. Подумала, что если скажу про невинность, он меня бросит. И соврала. А когда мы расставались, призналась, что была девственницей, - он не поверил".Так же оказалось, что блондинка воровала у родителей презервативы."Когда была маленькая, думала, что презервативы помогают забеременеть, а я так переживала, что у родителей появится еще один ребенок, что постоянно воровала у них презервативы", - призналась красотка.Продолжая говорить на интимные темы, Марина рассказала, что узнала о сексе, как и многие, благодаря интересной кассете:"Как-то мы нашли кассету у родителей с природой, решили, что там мультики. а там вообще какая-то жесткая эротика".А в заключении Африкантова призналась, что в сексе у неё есть один фетиш - она не может заниматься любовью без музыки:"Я не займусь "волшебством", если нет музыки - неважно, медленной или быстрой. Тишина меня напрягает и я не могу расслабиться".А у вас есть какие-то "тараканы", связанные с личной жизнью?