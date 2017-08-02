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В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса

Сегодня, 17:37
С тех пор, как Ольга Бузова съехала из квартиры бывшего мужа Дмитрия Тарасова, почти все время она проводит в разъездах.

В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса
По фотографиям видно, что спит Ольга в отелях и транспортных средствах, которые довозят её звездное тело до очередного счастливого зрителя.

В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса


Но ведь Бузова должна где-то жить, когда приезжает в Москву. В недавней программе на Love Radio под названием "Красавцы" Оля призналась, что в данный момент она снимает новую квартиру в Москве.

В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса


Интересно, что в этой квартире есть необычная комната - она вся выполнена в красном стиле и залита приглушенным светом.

"Отлично, а у меня есть плетка"

- пошутил ведущий шоу Денис Курочкин.

Ольга в ответ лишь рассмеялась и оставила эту шутку без комментариев.

В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса


Вопрос - если Бузова жалуется на то, что она по сей день одна, так зачем же ей в доме такая интимная комната? Как бы сказал один мой хороший знакомый - по*башная : )

В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса


Напомним, что в данный момент Ольга Бузова готовится к сольному концерту, который пройдет в начале ноября. Видео, сделанное на репетиции, можно посмотреть чуть ниже:


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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 2 275
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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