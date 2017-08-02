В новой квартире Ольги Бузовой обнаружилась комната для секса

По фотографиям видно, что спит Ольга в отелях и транспортных средствах, которые довозят её звездное тело до очередного счастливого зрителя.Но ведь Бузова должна где-то жить, когда приезжает в Москву. В недавней программе на Love Radio под названием "Красавцы" Оля призналась, что в данный момент она снимает новую квартиру в Москве.Интересно, что в этой квартире есть необычная комната - она вся выполнена в красном стиле и залита приглушенным светом."Отлично, а у меня есть плетка"- пошутил ведущий шоу Денис Курочкин.Ольга в ответ лишь рассмеялась и оставила эту шутку без комментариев.Вопрос - если Бузова жалуется на то, что она по сей день одна, так зачем же ей в доме такая интимная комната? Как бы сказал один мой хороший знакомый - по*башная : )Напомним, что в данный момент Ольга Бузова готовится к сольному концерту, который пройдет в начале ноября. Видео, сделанное на репетиции, можно посмотреть чуть ниже: