Новый ведущий шоу "Пусть говорят" Дмитрий Борисов круто подставил Первый канал

Напомним, Дмитрий Борисов сменил на своем посту Андрея Малахова, который ранее занимал пост телеведущего программы, которая стала почти народной.Дмитрий ведет шоу с сентября, но и за столь короткое время появились проблемы. Оказалось, что певец Александр Новиков подал в суд на Первый канал, обвинив Борисова в клевете.Пожаловался Александр Новиков на своей странице в Facebook:"26 октября в Останкинский суд города Москва я подал заявление о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда в размере 1 млн евро в отношении программы Первого канала "Пусть говорят". Содержание программы и поведение ее ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким",– заявил знаменитый бард.Причиной тому стал выпуск "Пусть говорят" "Александр Новиков и обманутые поклонники: воздушные замки короля шансона", который вышел в эфир 20 сентября 2017 года.В данной серии шоу обсуждалось обвинение барда в мошенничестве. Якобы Новиков похитил деньги пайщиков при строительстве коттеджного поселка на берегу озера Шарташ возле Екатеринбурга.Уже известно, что защищать честь артиста будут профессиональные адвокаты из Екатеринбурга и Москвы. Эксперты, ознакомившись с передачей, пришли к единогласному мнению, что программа "Пусть говорят" носит лживый и оскорбительный характер."Её авторы и выпускающая программу в эфир телекомпания должны быть привлечены к ответу. А именно: Первый канал обязан обеспечить публичные извинения в мой адрес и компенсировать нанесенный мне моральный вред"- заявил Александр.Чем завершится этот звездный скандал, покажет время.