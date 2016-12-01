Алла Лагутина раскрыла все секреты жизни модели в новом романе

Совсем скоро российская модель представит российским читателям свой мистический детектив «Мисс страна».Алла Лагутина, российская модель, журналистка, участница и победительница многочисленных конкурсов красоты, снявшаяся в более чем сотне рекламных роликов.Обворожительная брюнетка, уже давно покорившая подиумы столицы и сердца читателей мужского журнала ХХL, оказывается, готова обнажить перед широкой публикой не только тело, но и душу вкупе с интеллектом. Молодая писательница черпает вдохновение в том, о чем знает не понаслышке, а именно в мире модельного бизнеса. Главная героиня «Мисс страна» - девушка по имени Сандугаш, дочь шамана, которую судьба забросила в самую гущу событий столичной фешн-индустрии. По ночам красавица мучается кошмарами: ей снятся убийства, реальные убийства девушек-моделей, причем видит происходящее она всегда глазами жертвы.Закрученный детективный сюжет, подробности из подиумной жизни, нотки мистики – всё это прочит книге успех у читателей, а Алле Лагутиной литературную славу.К слову, девушка обещает вслед за «Мисс страна» представить продолжение романа - «Мисс страна. Шаманка».Что ж, будем ждать с нетерпением новых творений от талантливой и изобретательной писательницы!