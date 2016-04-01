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Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»

Сегодня, 20:24
Актриса Меган Фокс пролила свет на скандальное событие, случившееся в 2009 году.

Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»
Именно тогда в мировой прокат вышел последний фильм из знаменитой франшизы "Трансформеры", в котором Меган Фокс исполнила одну из главных ролей. В последующих картинах зрители так и не дождались актрису, ведь режиссер Майкл Бэй официально её уволил. Тогда причиной увольнения стало то, что Фокс публично назвала Бэйя Гитлером.

Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»


Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»


Как выяснилось из свежего интервью Меган для Cosmopolitan, она до сих пор жалеет, что не извинилась перед режиссером: "Мне нужно было просто попросить прощения, но я не стала этого делать. Вся эта история опустила меня на дно карьеры. Но, в то же время, без этого случая я бы не стала таким человеком, как сейчас. В начале карьеры я была слишком самоуверенной, это моя ошибка. Я серьезно считала себя, например, Жанной д'Арк. Но я благодарна всему, что со мной случилось, это дало толчок моему духовному росту".

Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»


Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»


После успешных киноработ Фокс ушла в тень на несколько лет, посвятив всё своё время троим сыновьям и супругу. На днях стало известно, что Меган возвращается на экран и уже снимается в новом фильме.

Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»


Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»

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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail

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