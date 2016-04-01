Меган Фокс раскрыла истинную причину своего изгнания из «Трансформеров»

Как выяснилось из свежего интервью Меган для Cosmopolitan, она до сих пор жалеет, что не извинилась перед режиссером: "Мне нужно было просто попросить прощения, но я не стала этого делать. Вся эта история опустила меня на дно карьеры. Но, в то же время, без этого случая я бы не стала таким человеком, как сейчас. В начале карьеры я была слишком самоуверенной, это моя ошибка. Я серьезно считала себя, например, Жанной д'Арк. Но я благодарна всему, что со мной случилось, это дало толчок моему духовному росту".
После успешных киноработ Фокс ушла в тень на несколько лет, посвятив всё своё время троим сыновьям и супругу. На днях стало известно, что Меган возвращается на экран и уже снимается в новом фильме.