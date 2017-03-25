Мужчины сначала подарили, а потом забрали у Ольги Бузовой букет

Оказалось, что парни, приехав на концерт к Оле, сначала подарили ей огромный букет белых роз, а потом сами же его забрали."Мои любимые @signor_dzhepetto @mr.ramos4 рада была вас снова видеть.Спасибо за позитивные эмоции, мне этого очень не хватает в последнее время в своём напряженном графике.И жаль, что вы у меня забрали эти цветы, которые сами же и подарили.P.S. Люблюсики"- пишет в блоге Бузова.Но, вероятнее всего, они не поехали сдавать его обратно в магазин или дарить другим девушкам, а просто любезно согласились довезти подарок до места жительства Оли, ведь по фотографии видно, что она сама еле-еле держит его в руках.Да и за цветами надо ухаживать - менять воду, обрезать стебли, убирать опавшие лепестки. Может быть Бузова рационально сама отказалась от такого подарка, так как понимала, что просто не сможет за ними ухаживать и цветы просто умрут у неё на глазах.