Анфиса Чехова впервые подробно рассказала о разводе

Впервые о романе Чеховой и Баблишвили стало известно в 2009 году, однако их свадьба состоялась только летом 2015 года. Пара воспитывает сына Соломона. В личном блоге телеведущая решилась откровенно рассказать о разводе: "Наша пара распалась! Но мы не перестаем быть семьёй для нашего сына! Самое главное, от чего страдают дети - это от НЕЛЮБВИ. А недолюбить детей или друг друга можно и в браке и вне брака! Мы все знаем случаи, когда, находясь в браке, взаимные обиды друг на друга, пара высказывает ребенку. И он растет с ощущением, что его родители "стерва" и "козёл" - пишет звезда."Если брак закончился, это не значит, что он был неудачным! Людям почему-то свойственно об отношениях судить по их концу. Но брак мой был крайне удачным! Я была счастлива все 7 лет! Но я счастлива и сейчас, в своём разводе! Когда человек заканчивает работать в прежней компании, потому что пошёл на более высокую должность в другой фирме, или решил сменить профиль, или вообще переехал, или решил больше не работать и жить в своё удовольствием, где-нибудь на Бора-Бора, никто и не думает ему сочувствовать! Мало того, он вспоминает предыдущую работу с удовольствием и рад полученному опыту и с гордостью рассылает своё резюме, где описывает свои позиции и достижения на прошлой работе! Семья - это тоже предприятие! Мы забываем об этом! Полученный опыт, каким бы он ни был - бесценен!!! И отношения могут заканчиваться, но при этом в памяти они могут оставаться, как счастливые и удачные!!!! Просто люди выросли, стали смотреть в разные стороны, им стало тесно вместе, не комфортно! Я очень благодарна своему бывшему мужу! Он добрый и благородный человек! Мы расстались, но это не отменяет нашего взаимного уважения друг к другу и хорошего отношения! И тот, кто будет оскорблять его, и додумывать всякие небылицы, будет отправлен мною в блок! Развод - это не трагедия! Трагедия, то что люди творят друг с другом и с детьми во время развода! Когда ими движут ненависть и обиды! В нашем случае, мы сохраняем мир: уважение друг к другу и любовь к сыну!" - добавила Чехова.