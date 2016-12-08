Елена Летучая перешла на Первый канал

Звезда и автор шоу "Ревизорро" Елена Летучая начинает новый проект на новом канале. О переменах в работе 38-летняя ведущая рассказала своим подписчикам в личном блоге: "Рада сообщить, теперь на Первом. Я пришла в журналистику с четким осознанием того, что хочу делать посредством своей профессии - помогать людям! И я счастлива, что теперь я смогу это делать с бОльшей силой! Смотрите скоро на Первом мою новую авторскую программу".Тем временем на сайте Первого уже появилось уточнение касаемо будущего шоу Летучей: "В рамках проекта "Летучий отряд" Елена соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей канала бороться за свои права. За помощью к Елене может обратиться каждый". Дата первого эфира программы пока остается загадкой.