Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала

Сегодня, 12:57
Этим летом общественность шокировала информация о том, что известный телеведущий Андрей Малахов уходит с Первого канала на телеканал "Россия 1".

Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала
Эта новость активно обсуждалась в Сети, чему сам Андрей очень удивился. И вот на днях в интервью изданию Harper's Bazaar телеведущий решился рассказать, как он пришел к такому решению.

Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала


«Решение я принял быстро, даже не раздумывая. Хотя предпосылки наверняка были. Это же как в домино: одна костяшка подбивает другую — получается цепная реакция. Хотя,честно, сильно на эту тему я не рефлексировал. Просто проснулся однажды и понял: пора что-то менять. Когда разбирали мою любимую 14-ю студию, конечно, немного грустил.

Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала


При этом совсем не сомневался — страшно ведь только перед прыжком, а я уже был в полете. На память забрал себе часть декораций — зеркала с надписью: „Пусть говорят“. Они совершенно обычные, икеевские, но… такие дорогие сердцу. Для меня они — невероятно ценный арт-объект, который видели миллионы людей по всему миру», - признается Малахов.

По словам Андрея, он открыт к переменам и искренне рад, что его жизнь сложилась именно так.

← Максим Галкин показал трогательное фо... Кристина Асмус восхитила снимками сво... →

Ключевые слова: Андрей Малахов

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Андрей Малахов признался, почему ушел с Первого канала
Андрей Малахов раскрыл тайну с новой работой
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности супруги
Андрей Малахов покидает Первый канал
Самое популярное за неделю
Комментарии

Алена Водонаева задумывается о ринопластике Около года назад бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева решилась на пластику груди, она уменьшила размер бюста с 5 до 3 размера.
Виктория Боня спровоцировала разговоры об увеличении груди Несколько дней назад экс-участница главной телестройки страны Виктория Боня отправилась на Мальдивские острова вместе со своей дочерью Анджелиной.
Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть Надежда Мейхер-Грановская является известной экс-участницей группы "ВИА Гра" и относится к золотому составу коллектива.
Кристина Асмус восхитила снимками своей наследницы Известная актриса Кристина Асмус не любит афишировать свою личную жизнь, редко публикуя снимки из повседневной жизни.
Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала Этим летом общественность шокировала информация о том, что известный телеведущий Андрей Малахов уходит с Первого канала на телеканал "Россия 1".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.