Андрей Малахов впервые поведал о том, почему принял решение уйти с Первого канала

Эта новость активно обсуждалась в Сети, чему сам Андрей очень удивился. И вот на днях в интервью изданию Harper's Bazaar телеведущий решился рассказать, как он пришел к такому решению.«Решение я принял быстро, даже не раздумывая. Хотя предпосылки наверняка были. Это же как в домино: одна костяшка подбивает другую — получается цепная реакция. Хотя,честно, сильно на эту тему я не рефлексировал. Просто проснулся однажды и понял: пора что-то менять. Когда разбирали мою любимую 14-ю студию, конечно, немного грустил.При этом совсем не сомневался — страшно ведь только перед прыжком, а я уже был в полете. На память забрал себе часть декораций — зеркала с надписью: „Пусть говорят“. Они совершенно обычные, икеевские, но… такие дорогие сердцу. Для меня они — невероятно ценный арт-объект, который видели миллионы людей по всему миру», - признается Малахов.По словам Андрея, он открыт к переменам и искренне рад, что его жизнь сложилась именно так.