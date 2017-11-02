В кадре дочка Тимати 3-летняя Алиса держит пистолет, чем сильно возмутились его поклонники. Фанаты начали оставлять музыканту негативные комментарии, но сам рэпер пока на них никак не отреагировал.
На Тимати набросились с критикой его поклонники
Сегодня, 14:08
Известный рэпер и бизнесмен Тимати всегда на слуху и заставляет говорить о себе.
Недавно в Сети активно обсуждалось то, что в своем новом клипе Тимати снял экс-возлюбленную Алену Шишкову, а не нынешнюю девушку Анастасию Решетову. Теперь же рэпер опубликовал видеоприглашение на свой сольный концерт, который пройдет в "Олимпийском", опять же оказавшись в центре скандала.
В кадре дочка Тимати 3-летняя Алиса держит пистолет, чем сильно возмутились его поклонники. Фанаты начали оставлять музыканту негативные комментарии, но сам рэпер пока на них никак не отреагировал.
В кадре дочка Тимати 3-летняя Алиса держит пистолет, чем сильно возмутились его поклонники. Фанаты начали оставлять музыканту негативные комментарии, но сам рэпер пока на них никак не отреагировал.
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Ключевые слова: Тимати
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Количество просмотров: 1 846
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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