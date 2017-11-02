На Тимати набросились с критикой его поклонники

Недавно в Сети активно обсуждалось то, что в своем новом клипе Тимати снял экс-возлюбленную Алену Шишкову, а не нынешнюю девушку Анастасию Решетову. Теперь же рэпер опубликовал видеоприглашение на свой сольный концерт, который пройдет в "Олимпийском", опять же оказавшись в центре скандала.В кадре дочка Тимати 3-летняя Алиса держит пистолет, чем сильно возмутились его поклонники. Фанаты начали оставлять музыканту негативные комментарии, но сам рэпер пока на них никак не отреагировал.