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Дженнифер Лопес до сих пор не может забыть расставание с Беном Аффлеком

Сегодня, 14:41
В настоящее время известная актриса Дженнифер Лопес счастлива в отношениях с бейсболистом Алексом Родригесом.

Дженнифер Лопес до сих пор не может забыть расставание с Беном Аффлеком
Дженнифер дала согласие возлюбленному на предложение руки и сердца. Но она до сих пор не может забыть болезненное расставание с Беном Аффлеком, когда он за день до свадьбы отказался на ней жениться.

Дженнифер Лопес до сих пор не может забыть расставание с Беном Аффлеком


«Я была опустошена. Я думала, на том ли месте я вообще нахожусь? Мои отношения с Беном разрушились на глазах у всех и мне понадобилось два года, чтобы прийти в себя», - делится Лопес.

Инициатором расставания стал Бен, но он уже через месяц нашел утешение в объятиях актрисы Дженнифер Гарнер.

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Бен Аффлек

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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