Дженнифер Лопес до сих пор не может забыть расставание с Беном Аффлеком

Дженнифер дала согласие возлюбленному на предложение руки и сердца. Но она до сих пор не может забыть болезненное расставание с Беном Аффлеком, когда он за день до свадьбы отказался на ней жениться.«Я была опустошена. Я думала, на том ли месте я вообще нахожусь? Мои отношения с Беном разрушились на глазах у всех и мне понадобилось два года, чтобы прийти в себя», - делится Лопес.Инициатором расставания стал Бен, но он уже через месяц нашел утешение в объятиях актрисы Дженнифер Гарнер.