Сегодня из заявления официального представителя Кевина стало ясно, что актер уходит из кино на неопределенный срок: "Он хочет всё взвесить и разобраться во всей этой ситуации". Также он покидает театральные подмостки.
Кевин Спейси принял судьбоносное решение из-за громкого скандала
Сегодня, 19:13
Голливудский актер Кевин Спейси сделал официальное заявление.
Как и ожидалось, сексуальный скандал, связанный с именем 58-летнего Кевина Спейси, нанёс огромный удар по его репутации и карьере. Актера уже лишили престижной кинопремии "Эмми", также Спейси остался без своей главной звездной роли последних лет - сериал "Карточный домик" был досрочно закрыт.
Сегодня из заявления официального представителя Кевина стало ясно, что актер уходит из кино на неопределенный срок: "Он хочет всё взвесить и разобраться во всей этой ситуации". Также он покидает театральные подмостки.
Сегодня из заявления официального представителя Кевина стало ясно, что актер уходит из кино на неопределенный срок: "Он хочет всё взвесить и разобраться во всей этой ситуации". Также он покидает театральные подмостки.
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Ключевые слова: Кевин Спейси
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Количество просмотров: 1 352
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter, dailymail
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Автор фото: twitter, dailymail
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