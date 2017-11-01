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Кевин Спейси принял судьбоносное решение из-за громкого скандала

Сегодня, 19:13
Голливудский актер Кевин Спейси сделал официальное заявление.

Кевин Спейси принял судьбоносное решение из-за громкого скандала
Как и ожидалось, сексуальный скандал, связанный с именем 58-летнего Кевина Спейси, нанёс огромный удар по его репутации и карьере. Актера уже лишили престижной кинопремии "Эмми", также Спейси остался без своей главной звездной роли последних лет - сериал "Карточный домик" был досрочно закрыт.

Кевин Спейси принял судьбоносное решение из-за громкого скандала


Сегодня из заявления официального представителя Кевина стало ясно, что актер уходит из кино на неопределенный срок: "Он хочет всё взвесить и разобраться во всей этой ситуации". Также он покидает театральные подмостки.

Кевин Спейси принял судьбоносное решение из-за громкого скандала

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Ключевые слова: Кевин Спейси

Количество просмотров: 1 352
Автор: Katarina

Автор фото: twitter, dailymail

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