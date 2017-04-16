Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес

Девушка уже посетила известный форум «Трансформация», который собрал более 20 000 предпринимателе в Москве.Более того, звезда совсем недавно собиралась в рамках делового интервью отправиться в Нью-Йорк, чтоб самой лично пообщаться с Майком Тайсоном."У меня давно есть свой собственный бутик российских дизайнеров «QWINGS», сама лично им занимаюсь, поэтому мне очень интересно узнавать что-то новое, вдохновляться примерами людей, которые уже сделали то, на пути к чему только нахожусь я, - прокомментировала Анна Калашникова, - как только начала изучать этот вопрос глубже, поняла, что у нас в России не так и много действительно стоящих деловых форумов и мероприятий, которые бы реально могли быть полезны мне как предпринимателю. Очень жду в конце ноября SYNERGY GLOBAL FORUM. Наслышана про него и про то, как спикеры мотивируют и буквально открывают взгляд на новый мир всем участникам. В этом году в Москву приедут Оливер Стоун, Ник Вуйчич и многие другие. Мне интересны такие глобальные вещи, уже не хочется размениваться на мелочи".Напомним, главное бизнес-событие года пройдет 27-28 ноября в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».Программа форума охватывает самые актуальные области знаний: предпринимательство, менеджмент, лидерство, личную эффективность и не только.«На форуме вы сможете увидеть в живую лучших спикеров планеты, чьи идеи способны изменить мир», - комментирует ректор бизнес-школы «Синергия» и организатор SYNERGY GLOBAL FORUM.