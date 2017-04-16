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Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес

Сегодня, 20:08
На днях стало известно, что модель, певица и актриса Анна Калашникова всерьез стала увлекаться различными мероприятиями для предпринимателей.

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес
Девушка уже посетила известный форум «Трансформация», который собрал более 20 000 предпринимателе в Москве.

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес


Более того, звезда совсем недавно собиралась в рамках делового интервью отправиться в Нью-Йорк, чтоб самой лично пообщаться с Майком Тайсоном.

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес


"У меня давно есть свой собственный бутик российских дизайнеров «QWINGS», сама лично им занимаюсь, поэтому мне очень интересно узнавать что-то новое, вдохновляться примерами людей, которые уже сделали то, на пути к чему только нахожусь я, - прокомментировала Анна Калашникова, - как только начала изучать этот вопрос глубже, поняла, что у нас в России не так и много действительно стоящих деловых форумов и мероприятий, которые бы реально могли быть полезны мне как предпринимателю. Очень жду в конце ноября SYNERGY GLOBAL FORUM. Наслышана про него и про то, как спикеры мотивируют и буквально открывают взгляд на новый мир всем участникам. В этом году в Москву приедут Оливер Стоун, Ник Вуйчич и многие другие. Мне интересны такие глобальные вещи, уже не хочется размениваться на мелочи".

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес


Напомним, главное бизнес-событие года пройдет 27-28 ноября в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес


Программа форума охватывает самые актуальные области знаний: предпринимательство, менеджмент, лидерство, личную эффективность и не только.

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес


«На форуме вы сможете увидеть в живую лучших спикеров планеты, чьи идеи способны изменить мир», - комментирует ректор бизнес-школы «Синергия» и организатор SYNERGY GLOBAL FORUM.

Анна Калашникова уходит в серьезный бизнес

← Кевин Спейси принял судьбоносное реше...

Ключевые слова: Анна Калашникова

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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