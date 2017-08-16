Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду

Вчера, 21:15
Беременная возлюбленная знаменитого футболиста Джорджина Родригес написала ему открытое письмо.

Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду
Напомним, что уже совсем скоро Джорджина Родригес подарит Криштиану Роналду первого совместного ребенка. Будущая девочка станет четвертым малышом в семье спортсмена. Старший сын футболиста с нетерпением ждет появления сестренки.

Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду


Недавно Роналду в очередной раз получил самую престижную футбольную награду - его признали лучшим игроком года. Джорджина решила отметить этот день по-особенному и сегодня опубликовала настоящее любовное письмо для Криштиану.

Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду


Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду


"Какой особенный день! Давай чокнемся не бокалами с алкоголем, а твоими заслуженными трофеями. За твое упорство, самоотверженность, твои жертвы и многие часы тренировок! Твоя жизнь - футбол, и это хорошо видно на поле. Продолжай быть таким, всегда стремиться к своей цели, а я буду всегда рядом, поддерживая тебя, даря тебе любовь, спокойствие и все, что тебе нужно, когда ты дома. В хорошие и плохие времена, потому что по-другому нельзя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой, чемпион!" - написала Родригес.

Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду


Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду


Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду

← Паулина Андреева повергла в шок своим ... Кейт Уинслет вновь подняла тему лишни... →

Ключевые слова: Джорджина Родригес, Криштиану Роналду

Количество просмотров: 3 601
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, youtube

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Беременная избранница Криштиану Роналду опубликовала трогательное семейное фото
Возлюбленная Криштиану Роналду получила в подарок от него кольцо за 18,5 млн
Стало известно, кто же родится у Криштиану Роналду
СМИ сообщили о том, кто же родится у Криштиану Роналду
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кара Делевинь снялась в провокационной фотосессии Ради горячего фотосета модели Каре Делевинь пришлось сниматься топлес.
Анна Нетребко поразила подписчиков зелёными волосами Оперная дива Анна Нетребко решилась на весьма неожиданный эксперимент со внешностью.
Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов Актриса Кейт Уинслет в новом интервью откровенно рассказала о своём отношении к лишнему весу.
Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду Беременная возлюбленная знаменитого футболиста Джорджина Родригес написала ему открытое письмо.
Паулина Андреева повергла в шок своим новым имиджем Актриса Паулина Андреева изменилась до неузнаваемости.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.