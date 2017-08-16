Джорджина Родригес публично призналась в любви Криштиану Роналду

Напомним, что уже совсем скоро Джорджина Родригес подарит Криштиану Роналду первого совместного ребенка. Будущая девочка станет четвертым малышом в семье спортсмена. Старший сын футболиста с нетерпением ждет появления сестренки.Недавно Роналду в очередной раз получил самую престижную футбольную награду - его признали лучшим игроком года. Джорджина решила отметить этот день по-особенному и сегодня опубликовала настоящее любовное письмо для Криштиану."Какой особенный день! Давай чокнемся не бокалами с алкоголем, а твоими заслуженными трофеями. За твое упорство, самоотверженность, твои жертвы и многие часы тренировок! Твоя жизнь - футбол, и это хорошо видно на поле. Продолжай быть таким, всегда стремиться к своей цели, а я буду всегда рядом, поддерживая тебя, даря тебе любовь, спокойствие и все, что тебе нужно, когда ты дома. В хорошие и плохие времена, потому что по-другому нельзя. Мы любим тебя и восхищаемся тобой, чемпион!" - написала Родригес.