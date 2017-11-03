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Ирина Агибалова собрала друзей на день рождения

Сегодня, 09:13
1 ноября поздравления в честь дня рождения принимала бывшая участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Ирина Агибалова.

Ирина Агибалова собрала друзей на день рождения
Ирина Александровна собрала звездных гостей в одном из ресторанов Москвы, среди которых были ее дочери Ольга и Маргарита, Виктория Романей, Илья Гажиенко, Антон Гусев и многие другие. Ирина продумывала каждую деталь праздника, сама облачившись в восточный наряд.

Ирина Агибалова собрала друзей на день рождения


«Получилось очень душевно и тепло. Я отдохнула и повеселилась от души, как и на всех подобных праздниках. Дочери отметили, что было нереальное количество цветов. Программу, конечно, очень украсила Сара Окс – здорово потанцевали под живой вокал. Подарили шикарный шарф известного бренда, три различных аромата – французские и американские. Но это не самое главное – гораздо важней было всех увидеть, собраться вместе и слушать прекрасные искренние слова в свою честь», - сообщила Агибалова.

На дне рождения не смог присутствовать супруг именинницы, так как был в командировке.

Ирина Агибалова собрала друзей на день рождения

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Ключевые слова: Ирина Агибалова

Количество просмотров: 2 171
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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