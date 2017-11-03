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Никита Джигурда отказался выполнять просьбу Марины Анисиной

Сегодня, 09:48
Недавно скандально известный Никита Джигурда побеседовал с журналистами, дав пресс-конференцию.

Никита Джигурда отказался выполнять просьбу Марины Анисиной
Никита поведал об истинных причинах, которые повлекли развод с супругой Мариной Анисиной. Мужчина просто не захотел выполнять ультиматум, поставленный женой и принял решение оформить развод.

Никита Джигурда отказался выполнять просьбу Марины Анисиной


"Я не скрываю, что причиной нашего развода стали наркотики. После событий в Донбассе я побывал в Голландии и подсел на марихуану. Для меня это был выход, потому что я сам из Донбасса. Потом Марина поставила мне ультиматум: или я бросаю наркотики, или мы разводимся. Я не приемлю ультиматумов, и этим воспользовался Сергей Жорин. Он сказал, что я сижу на тяжелых наркотиках, что я гомосексуалист. Но я прошел все тесты и доказал, что это ложь", – сообщил Никита.

Напомним, что спустя какое-то время после развода экс-супруги смогли наладить отношения и теперь снова вместе.

Никита Джигурда отказался выполнять просьбу Марины Анисиной

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Ключевые слова: Никита Джигурда

Количество просмотров: 2 379
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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