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Ольга Рапунцель прокомментировала возможное отцовство Ильи Яббарова

Сегодня, 10:15
Несколько дней назад Сеть взорвала новость о том, что предполагаемым отцом будущего ребенка звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Рапунцель может быть Илья Яббаров.

Ольга Рапунцель прокомментировала возможное отцовство Ильи Яббарова
По словам молодого человека, у них с Ольгой несколько раз была интимная связь, когда она уже была замужней женщиной.

"Илья решил придумать историю о том, что он отец ребенка. Неужели он не может смириться? Уймись, работай таксистом! Ни кола, ни двора, свою семью бросил. У него правда болезнь! Он грешный, у него гнилой, поганый язык. Я буду на него жаловаться! Я с ним не виделась, не знаю его номер телефона, сто лет от него отписана. Яббарову надо оторвать язык, он доиграется. У него ни стыда, ни совести. Найдется человек, который ему реально начистит морду!

Ольга Рапунцель прокомментировала возможное отцовство Ильи Яббарова


После того как мы с Димой расстались, кричал, что хочет удочерить моего ребенка, – продолжила Рапунцель. – Я не дала никакой реакции, потому что знаю, какой он человек. Все его слова нужно делить на два, лишь в редких случаях там есть доля правды. Первый раз не получилось "прогреметь" – попытался во второй", - возмущается Ольга.

Напомним, что некоторое время назад Рапунцель вернулась обратно в периметр реалити-шоу, заявив о насилии со стороны супруга Дмитрия Дмитренко и требуя от него развод.

Ольга Рапунцель прокомментировала возможное отцовство Ильи Яббарова

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Ключевые слова: Ольга Рапунцель, Илья Яббаров

Количество просмотров: 3 874
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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