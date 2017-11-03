Ольга Рапунцель прокомментировала возможное отцовство Ильи Яббарова

По словам молодого человека, у них с Ольгой несколько раз была интимная связь, когда она уже была замужней женщиной."Илья решил придумать историю о том, что он отец ребенка. Неужели он не может смириться? Уймись, работай таксистом! Ни кола, ни двора, свою семью бросил. У него правда болезнь! Он грешный, у него гнилой, поганый язык. Я буду на него жаловаться! Я с ним не виделась, не знаю его номер телефона, сто лет от него отписана. Яббарову надо оторвать язык, он доиграется. У него ни стыда, ни совести. Найдется человек, который ему реально начистит морду!После того как мы с Димой расстались, кричал, что хочет удочерить моего ребенка, – продолжила Рапунцель. – Я не дала никакой реакции, потому что знаю, какой он человек. Все его слова нужно делить на два, лишь в редких случаях там есть доля правды. Первый раз не получилось "прогреметь" – попытался во второй", - возмущается Ольга.Напомним, что некоторое время назад Рапунцель вернулась обратно в периметр реалити-шоу, заявив о насилии со стороны супруга Дмитрия Дмитренко и требуя от него развод.