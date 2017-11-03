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Светлана Бодрова впервые поведала в интервью о погибшем супруге

Сегодня, 10:40
Прошло уже 15 лет, как пропал без вести известный актер и режиссер Сергей Бодров, которому на тот момент было 30 лет.

Светлана Бодрова впервые поведала в интервью о погибшем супруге
И вот спустя столько времени супруга актера Светлана впервые решилась на откровенное интервью, в котором вспомнила своего мужа.

«Знаете, я теперь понимаю — мы так много могли бы нашим детям дать вдвоем. Я одна не в состоянии это сделать. Мне от этого очень тяжело. Тяжело, что у меня нет этих ежедневных часов на кухне с ним, когда мы могли до утра говорить, говорить, говорить. Могли молчать точно так же. Ехать в машине и молчать. Или дома находиться и молчать. Иногда я вижу, как люди не умеют молчать друг с другом, а мы с ним могли. Не разговаривали — но это не значило, что мы не хотим разговаривать, мы все равно вместе, у нас внутренний между собой диалог.

Светлана Бодрова впервые поведала в интервью о погибшем супруге


И наш сын Саша — он такой же, очень похож по характеру на Сережу. Очень. Даже в движениях иногда: когда он начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает, потому что я вижу Сережу. Как-то на генном уровне все передалось, вплоть до характера. И я понимаю, что, если бы они с Сережей сейчас были вместе, они настолько тонко друг друга чувствовали бы и понимали», - вспоминает женщина.

Знакомство будущих супругов состоялось благодаря общему знакомому Сергею Кушнереву и быстро нашли общий язык.

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Ключевые слова: Сергей Бодров

Количество просмотров: 1 703
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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